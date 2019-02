Emilewicz o zarobkach w NBP: pierwszy krok wykonany, czas na refleksję i korektę

To trochę więcej niż moja pensja - przyznała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, pytana o sprawę ujawnionych w środę zarobków kadry kierowniczej Narodowego Banku Polskiego. Dodała, że "drugi krok", jaki powinien wykonać NBP, to "autorefleksja i korekta związana z tym, czy to wynagrodzenie jest adekwatne do kompetencji i do obowiązków".

W środę Narodowy Bank Polski opublikował wysokość zarobków kadry kierowniczej w 2018 roku. Według zestawienia sporządzonego przez NBP najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pobierała dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 563 złotych. Funkcję tę od sierpnia 2016 roku sprawuje Martyna Wojciechowska. Średnie zarobki szefowej gabinetu prezesa, którą w ubiegłym roku była Kamila Sukiennik, wyniosły 42 760 złotych.

"W sektorze bankowym w ogóle zarabia się dużo więcej"

"Prezes Glapiński przyjął fatalną linię obrony. Teraz będzie milczał w 13 językach" Widać było, że te... czytaj dalej » - To trochę więcej niż moja pensja - oceniła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Zaznaczyła, że "w sektorze bankowym w ogóle zarabia się dużo więcej". - Sektor bankowy jest wynagradzany obficie i musi konkurować. Pytanie, przed którym stoi Narodowy Bank Polski, to pokazanie kompetencji i zakresu odpowiedzialności - mówiła Emilewicz.

Wskazywała też, że w prywatnym sektorze bankowym "są porównywalne wynagrodzenia".

"Myślę, że korekta będzie musiała zostać wprowadzona"

Podkreśliła, że "Narodowy Bank Polski musi się dzisiaj zmierzyć z tym problemem".

- Jeśli mamy dzisiaj wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności, myślę, że korekta będzie musiała zostać wprowadzona. Zwłaszcza jeżeli mówimy o osobie odpowiadającej za wizerunek. Ona sama wie, jakie działania powinny być podjęte, aby tę dyskusję zakończyć - powiedziała minister.

Dodała, że "pierwszy gest", czyli ujawnienie zarobków kadry kierowniczej NBP, został już wykonany. - To ważny krok. Drugi to autorefleksja i korekta związana z tym, czy to wynagrodzenie jest adekwatne do kompetencji i do obowiązków jakie te panie wykonują - stwierdziła Emilewicz.