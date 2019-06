"Będę starał się pomóc, aby ciężka praca nauczyciela była doceniana"





Życzę dzieciom, by dobrze skorzystały z wakacji, wypoczęły i nabrały sił do kolejnych wyzwań, życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku - powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Ogrodniczkach w województwie podlaskim. Zapewniał też, że "będzie starał się pomóc, aby ciężka praca nauczyciela była doceniana".

Szef MEN uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach (gmina Supraśl) w województwie podlaskim.

ZNP będzie rozmawiać o ewentualnym strajku. Nowy szef MEN: związki wprowadziły chaos W wakacje... czytaj dalej » Minister przypomniał, że zbliżające się wakacje to zawsze moment radosny, kończący czas ciężkiej 10-miesięcznej nauki. Zaznaczył, że dla niektórych uczniów to także etap zakończenia pierwszego etapu nauki.

- Pamiętajcie o swojej szkole, bo każda ze szkół pozostawi w was jakiś trwały ślad, o którym warto pamiętać. Nie tylko kolegów, ale także nauczycieli, którzy wzbogacali was w wiedzę, umiejętności, próbowali was wychować wraz z rodzicami - mówił Piontkowski.

Jak dodał, współpraca nauczycieli z rodzicami jest bardzo ważna w edukacji uczniów.

"Nie byliście pewni, czy egzaminy się odbędą"

Piontkowski wskazywał, że mijający rok szkolny był rokiem szczególnym, kiedy to po raz pierwszy uczniowie mogli zdawać nowy typ egzaminu - egzamin ósmoklasisty.

- Jak się okazało, wbrew zapowiedziom, nie był to egzamin na tyle trudny, żebyście sobie z nim nie poradzili. Wasze wyniki egzaminów były porównywalne z tym, jak sobie poradzili uczniowie po wygaszanym typie szkoły, czyli po gimnazjum - powiedział,.

Morawiecki: część podwyżek dla nauczycieli będzie z budżetu państwa Jesteśmy otwarci... czytaj dalej » Minister ocenił, że rok ten był także specyficzny ze względu na trudności z przeprowadzeniem egzaminów. - Nie byliście pewni, czy egzaminy się odbędą. Ale potrafiliśmy sobie z tym poradzić - dodał.

"Też bym chciał, żeby te podwyżki były znacznie większe"

Podkreślił, że rząd stara się w dalszym ciągu rozmawiać z nauczycielami. - Chcę państwa zapewnić, że będę starał się pomóc, aby ta ciężka praca nauczyciela była doceniana, także pod względem materialnym - powiedział.

Przypomniał, że rząd jest w trakcie realizowania porozumienia z Solidarnością, które - jak podkreślił - "w poważny sposób podwyższą wynagrodzenia nauczycieli". - Wiem, że to jest mniej niż się państwo spodziewali. Ja też bym chciał, żeby te podwyżki były znacznie większe, ale będziemy jeszcze o tym rozmawiali - zapewnił.

Piontkowski na koniec życzył dzieciom, by "dobrze skorzystały z wakacji, wypoczęły i nabrały sił do kolejnych wyzwań".

"Jak się okazało, nie tylko maszyny ale i ludzie przy rekrutacji pracują"

Po uroczystości minister rozmawiał z dziennikarzami. Odniósł się do sytuacji z Warszawy, gdzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna musiała zmienić wyniki z matematyki 9 tysięcy gimnazjalistów z dysleksją.

- Ludzka rzecz. Jak się okazało, nie tylko maszyny ale i ludzie przy rekrutacji pracują. Na szczęście jest to system, który pozwala wyłapać dosyć szybko usterki czy błędy popełnione przez człowieka - powiedział minister.