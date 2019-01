Macron "przybędzie do Polski w pierwszej połowie tego roku"





Podczas wizyty w Warszawie francuska minister do spraw europejskich Nathalie Loiseau zapowiedziała wizytę w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Relacje polsko-francuskie obecnie nie spełniają oczekiwań obu naszych narodów - zaznaczyła Loiseau.

Loiseau oraz polski wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za sprawy unijne Konrad Szymański wzięli w poniedziałek udział w Kolegium Europejskim w Natolinie w debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Francuska minister zaznaczyła, że jej pobyt w Warszawie ma na celu przygotowanie wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce, który - jak mówiła - "przybędzie do Polski w pierwszej połowie tego roku".

- Relacje polsko-francuskie obecnie nie spełniają oczekiwań obu naszych narodów, które wiążą się z naszymi wspólnymi dziejami, z przyjaźnią, jaką darzymy się wzajemnie - mówiła francuska minister.

Trudna wizyta w Kairze. Macron o prawach człowieka, prezydent Egiptu odpowiada Stabilność i... czytaj dalej » Zaznaczyła, że w tym roku między innymi obchodzimy setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami.

Loiseau odniosła się też do relacji trójstronnych polsko-francusko-niemieckich, realizowanych w ramach formatu Trójkąta Weimarskiego. - Gdy tylko będzie można napełnić treścią takie spotkanie, nasi przywódcy mogliby się spotkać i to jest zawsze bardzo korzystne - podkreśliła.

Szymański zaznaczył, że dzisiaj zrobiono "bardzo duży krok do tego, aby relacje dwustronne, trójstronne tę konieczną treść miały".

- Zgadzam się w pełni, że szczególnie w warunkach europejskich nie mają sensu wizyty, które nie mają treści; nie mają sensu wizyty, które mają tylko dekoracyjny charakter. Myślę, że zrobiliśmy wspólnie istotny krok, by te relacje, potencjalne wizyty taką treść miały" - powiedział wiceszef MSZ.

W połowie lutego do Paryża udadzą się szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski oraz szef BBN Paweł Soloch na rozmowy z doradcami ds. polityki zagranicznej oraz polityki wojskowej prezydenta Emmanuela Macrona. Szef gabinetu prezydenta powiedział PAP, że będzie to kolejny etap przygotowań do wizyty prezydenta Francji w Polsce.