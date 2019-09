Girzyński: obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał takie inicjatywy, które uznał za stosowne





Wszyscy pamiętamy jak Beata Szydło mówiła do ojca Tadeusza Rydzyka, że jest częścią biało-czerwonej drużyny. I został tak potraktowany, jak część politycznej drużyny. Niemal każdy resort w Polsce przeznaczył kilka milionów złotych na działalność ojca dyrektora - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 poseł PO-KO Cezary Tomczyk, odnosząc się do milionów płynących od rządu dla ojca Rydzyka - Zdaję sobie sprawę z tego, że tym wszystkim, którym działania, czy poglądy ojca dyrektora mogą się nie podobać, nie będą z tego powodu zadowoleni - stwierdził Zbigniew Girzyński, kandydat na posła PiS.

- Pieniądze na różnego rodzaju działania społeczne we wszystkich rządach - teraz przy rządzie Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Platformy Obywatelskiej czy SLD - były wydawane na różne instytucje i organizacje społeczne i ich przedsięwzięcia, które mogą się niektórym środowiskom podobać lub nie - powiedział w "Kropce nad i" Zbigniew Girzyński, dziesiątka na listach PiS do Sejmu z okręgu toruńsko-włocławskiego.

Odniósł się w ten sposób do informacji, że od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości podmioty związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały - jak wyliczył portal OKO.press - 214 milionów złotych. Dotacje z różnych ministerstw, bonifikata na działki pod budowę muzeum, wygrane konkursy - tymi drogami trafiały te pieniądze.

"Obecny rząd wspieranie akurat takich inicjatyw uznał za stosowne"

- Obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości wspieranie akurat takich inicjatyw uznał za stosowne - przyznał. - Cieszę się jako mieszkaniec Torunia, bo zawsze pieniądze płynące do regionu bez względu na to jakiego rodzaju to są inwestycje, są zawsze mile widziane - dodał.

Jak powiedział, "zdaje sobie sprawę z tego, że tym wszystkim, którym działania, czy też poglądy ojca dyrektora mogą się nie podobać, pewnie nie będą z tego powodu zadowoleni". - To jest koszt polityczny, jaki ponoszą środowiska polityczne - ocenił.

Poseł PO-KO Cezary Tomczyk stwierdził, że te pieniądze "to jest polityczny łup". - Wszyscy pamiętamy, jak pani premier Szydło mówiła do ojca Tadeusza Rydzyka, że jest częścią wielkiej biało-czerwonej drużyny. I on został tak potraktowany, jak część politycznej drużyny - mówił.

Zaznaczył, że "niemal każdy resort w Polsce przeznaczył przynajmniej kilka milionów złotych na działalność ojca dyrektora".

"Pieniądze zostały w różny sposób wydane"

Posłowie odnieśli się również do działalności Polskiej Fundacji Narodowej. PFN działa z inicjatywy polskiego rządu od przełomu 2016 i 2017 roku. Obecnie na jej czele stoi już trzeci prezes. Została utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa i tylko z ich budżetów jest finansowana. Do tej pory przelały na jej konta co najmniej 200 milionów złotych. Fundację nadzoruje minister kultury. Według statutu PFN, ma on również wpływ na wybór władz fundacji.

We wtorek Onet poinformował, że PFN od końca 2017 roku zapłaciła w ciągu kilkunastu miesięcy ponad 5,5 milionów dolarów, czyli ponad 20 milionów złotych, amerykańskiej firmie PR, White House Writers Group, za wypromowanie Polski w Stanach Zjednoczonych.

Poseł Girzyński pytany, czy te 200 milionów zostało jego zdaniem dobrze wydane, odparł: - Te pieniądze zostały w różny sposób wydane. Cieszę się, że Polska Fundacja Narodowa powstała.

Według niego, "koncepcja, by spółki Skarbu Państwa, które mają się świetnie, przeznaczały bardzo niewielką część swoich dochodów na działania promujące funkcjonowanie Polski i różne ważne instytucje kulturalne promujące Polskę zagranicą przede wszystkim, to jest pomysł dobry".

- Wiele z tych inicjatyw miało bardzo ciekawy przebieg i wiele pomogło - ocenił.

Jednak jak dodał, "z całą pewnością, jak w każdej dziedzinie warto by było także w przypadku działania Polskiej Fundacji Narodowej wiele spraw zmienić, poprawić, bo żadna instytucja nie działa idealnie".

"Wyrzucono 200 milionów złotych na Polską Fundację Narodową"

Z kolei zdaniem Cezarego Tomczyka, "tak jak wyrzucono 200 milionów złotych dla ojca Rydzyka, tak wyrzucono 200 milionów złotych na Polską Fundację Narodową".

- Fundacja, która miała promować Polskę, przyczyniła się do tego, że z Polski na całym świecie się śmieją. Rejs dookoła świata, dziurawy jacht to jest tylko element (działania-red.) Polskiej Fundacji Narodowej - mówił.

