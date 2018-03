Dopiero pytanie za 75 tysięcy złotych sprawiło jej problem. Emerytowana nauczycielka Maria Romanek w środę jak burza przeszła przez teleturniej "Milionerzy" TVN i wygrała milion złotych. Jakie pytania usłyszała?

Maria Romanek w teleturnieju "Milionerzy" TVN odpowiedziała poprawnie na 12 pytań. W czasie gry wykorzystała wszystkie koła ratunkowe.

Oto jej droga do miliona.

PYTANIE ZA 500 ZŁOTYCH

Rozbiła bank w "Milionerach". "Zostawię sobie 10 procent. Nie są mi potrzebne pieniądze" Obiecałam sobie,... czytaj dalej » Co ukoi nerwy i zastąpi cytrynę?

A: melisa lekarska

B: mięta pieprzowa

C: jaskółcze ziele

D: ziele angielskie

PYTANIE ZA 1 000 ZŁOTYCH

W piosence Dwa Plus Jeden pada propozycja: "Chodź, pomaluj mój świat…

A: niech wygląda jak kwiat"

B: mam już dość szarych krat"

C: na żółto i na niebiesko"

D: bo świat jest dziś pod kreską"

PYTANIE ZA 2 000 ZŁOTYCH

Co jest tradycyjnym środkiem transportu amiszów?

A: motorówka

B: zaprzęg

C: śnieżny skuter

D: motocykl

PYTANIE ZA 5 000 ZŁOTYCH

Pęd wyrosły z nieuszlachetnionej podkładki to:

A: kot albo pies

B: wilk albo dzik

C: koń albo krowa

D: baran albo kozioł

PYTANIE ZA 10 000 ZŁOTYCH

Tytułowa wataha z serialu wyreżyserowanego między innymi przez Kasię Adamik to:

A: wilcza rodzina

B: rosyjscy szpiedzy

C: strażnicy graniczni

D: uchodźcy ze Wschodu

Źródło: Milionerzy / Krystian Szczęsny/TVN Maria Romanek wygrała milion złotych

PYTANIE ZA 20 000 ZŁOTYCH

Których bierek w bierkach jest najwięcej?

A: wioseł

B: bosaków

C: trójzębów

D: oszczepów

PYTANIE ZA 40 000 ZŁOTYCH

Padł milion w "Milionerach". Drugi raz w historii programu Emerytowana... czytaj dalej » W jakiej bitwie miał swój udział sławny w Polsce i Szkocji kapral niedźwiedź o imieniu Wojtek?

A: pod Grunwaldem

B: pod Wiedniem

C: pod Monte Cassino

D: o Anglię

PYTANIE ZA 75 000 ZŁOTYCH

Aorta wychodzi z lewej komory serca, a kończy się:

A: w prawej komorze

B: w jamie brzusznej

C: w płucach

D: w mózgu

PYTANIE ZA 125 000 ZŁOTYCH

Autor dwóch pozycji: "Książki, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki" i "Książki, którą napisałem, żeby mieć na odwyk".

A: Marek Raczkowski

B: Maciej Maleńczuk

C: Kamil Durczok

D: Witkacy

PYTANIE ZA 250 000 ZŁOTYCH

Symbol waluty euro to stylizowana grecka litera. Która?

A: beta

B: heta

C: eta

D: epsilon

Źródło: Milionerzy / Krystian Szczęsny/TVN Maria Romanek i Hubert Urbański w "Milionerach"

PYTANIE ZA 500 000 ZŁOTYCH

Za 30 Judaszowych srebrników arcykapłani kupili kawałek ziemi nazywany Polem Garncarza, który przeznaczyli na:

A: plantację oliwek

B: wybieg dla lwów

C: cmentarz dla cudzoziemców

D: targowisko

PYTANIE ZA 1 000 000 ZŁOTYCH

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321

B: 1 234 321

C: 111 111 111

D: 123 454 321

Źródło: milionerzy.tvn.pl Maria Romanek wygrała milion złotych

Teleturniej "Milionerzy" można oglądać w TVN codziennie od poniedziałku do czwartku o 20.55.

ZOBACZ TAKŻE NA PLAYER.PL