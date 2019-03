Sąd kontra radni. Poszło o spacery z psami

Video: Fakty TVN

Biegł przez las, gdy zaatakowały go psy. Mężczyzna dotkliwie...

W niedzielę wczesnym rankiem pan Robert Sarnecki biegł przez Las Łagiewnicki w Łodzi. Nagle spomiędzy drzew wyszły na niego trzy psy, które od razu go zaatakowały. Mężczyzna czuł, jak jego nogi są rozrywane. Powłócząc nogami z uczepionymi do nich psami, pan Sarnecki dotarł do pobliskiego ośrodka wypoczynkowego "Prząśniczka", gdzie ludzie odgonili psy. Mężczyzna trafił do szpitala, a właściciela psów szukała policja. W środę do straży miejskiej zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że to prawdopodobnie jej psy pogryzły maratończyka. Więcej w "Faktach" TVN dziś o 19.00.

