PiS ma nowego kandydata na Rzecznika Praw Dziecka

Mikołaj Pawlak jest kandydatem PiS na Rzecznika Praw Dziecka - poinformowała w czwartek rzeczniczka tego ugrupowania Beata Mazurek. W październiku Sejm wybrał na ten urząd Agnieszkę Dudzińską, ale zgody na jej powołanie nie wyraził Senat. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD.

- Naszym kandydatem jest pan Mikołaj Paweł Pawlak, prawnik, adwokat, obecnie pełni obowiązki dyrektora departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w ministerstwie sprawiedliwości, sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, nad schroniskami dla nieletnich - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek.

Senat nie zgodził się na powołanie Agnieszki Dudzińskiej. Tylko jeden głos za Senat nie zgodził... czytaj dalej » - Mam nadzieję, że pan Mikołaj Pawlak uzyska akceptację większości parlamentarnej, zarówno posłów, jak i senatorów - odpowiedziała na pytanie o to, czy ta kandydatura daje pewność, że tym razem uda się obsadzić to stanowisko.

W połowie października Sejm wybrał na Rzecznika Praw Dziecka kandydatkę PiS Agnieszkę Dudzińską. Pod koniec października na jej powołanie nie zgodzili się jednak senatorowie. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD.

Dudzińska wcześniej kandydowała już raz na RPD, lecz nie uzyskała w Sejmie wymaganej większości głosów.

We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

Mikołaj Pawlak kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka