Rzecznik praw dziecka: bicie, przemoc, klaps są niedopuszczalne

Nigdy nie powiedziałem, że wolno bić dzieci, czy wolno dopuszczać jakąkolwiek przemoc. Bicie, przemoc, klaps są niedopuszczalne - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, komentując swoje słowa o klapsach z ubiegłotygodniowego wywiadu dla "Dziennika Gazety Prawnej". Jak dodał, taka metoda wychowawcza jest niedopuszczalna.

- Jeżeli mamy cały kontekst wypowiedzi i pierwsze pytanie, pierwsze zdanie, w jakim te słowa padły, to myślę, że wszyscy, którzy zapoznali się z artykułem, będą wiedzieli o co chodziło - mówił Pawlak. Rzecznik Praw Dziecka tłumaczy słowa o klapsach i pisze o "manipulacji" "Nigdy nie... czytaj dalej »

Odniósł się w ten sposób do swojego wywiadu dla "Dziennika Gazety Prawnej". Rzecznik praw dziecka mówił w nim o karach cielesnych dla dzieci. Rozmawiając o działaniach na szkodę dzieci, wymienił "zaniedbania, pobicia, znęcanie się". Na uwagę dziennikarki, że "może to był tylko klaps", Pawlak odpowiedział, że "klaps nie zostawia wielkiego śladu". "Trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie" - mówił. Na pytanie, czy da się to rozróżnić, odpowiedział, że "wiele osób nawet podniesienie głosu może uznać za przemoc". Zaznaczył jednocześnie, że "absolutnie nie wolno bić dzieci".

Jak zaznaczył w "Rozmowie Piaseckiego", chodziło "o rozróżnienie tylko i wyłącznie w zakresie karalności". - I tego jakie sprawy przychodzą do nas na przykład od lekarzy, którzy widzą odciśniętą rękę na plecach dziecka - dodał.

Już w piątek Pawlak wydał w tej sprawie oświadczenie opublikowane na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka. "Nigdy nie powiedziałem, że można dawać dzieciom klapsy. Nigdy nie powiedziałem, że pochwalam bicie dzieci. Wręcz przeciwnie, w wywiadzie, za który jestem niesprawiedliwie atakowany, powiedziałem wyraźnie, jasno i jednoznacznie: nie wolno bić dzieci i koniec pieśni" - napisał Pawlak w oświadczeniu. CZYTAJ WIĘCEJ O OŚWIADCZENIU RZECZNIKA PRAW DZIECKA >>>

- Bicie, przemoc, klaps są niedopuszczalne. Nigdy nie powiedziałem, że wolno bić dzieci, czy wolno dopuszczać jakąkolwiek przemoc - podkreślał Pawlak w poniedziałek. Jak dodał, "bicie podlega prawno-karnej ocenie, a klaps jest niedopuszczalną metodą wychowawczą i być może skrót myślowy w artykule pisanym, był zbyt daleko idący".

"Wychowawczy błąd"

"Rzecznik praw dziecka, który mówi, że można bić dzieci: to jest niebywałe" Łatwo jest mi... czytaj dalej » W wywiadzie dla "DGP" rzecznik mówił również, że "sam z estymą wspomina to, że dostał od ojca w tyłek". - Inne czasy, ponad 30 lat temu, inna kultura, inne odczucia społeczne - skomentował w "Rozmowie Piaseckiego" te słowa. - Nie wszyscy to tak odczuwają. Może to było niezręczne - powiedział. Dodał, że bicie "to jest wychowawczy błąd".

- Obecnie wszyscy wiemy, że po rozwoju prawa, po rozwoju społecznym, psychologicznym, taka metoda wychowawcza jest niedopuszczalna - mówił.

- Jestem pierwszym od kilku lat, który z racji pełnionej funkcji w ministerstwie i teraz jako rzecznik praw dziecka, zawiadamia organy i natychmiast ściga tych, którzy w jakikolwiek sposób znęcają się nad dziećmi - powiedział.

"Słowa w skandaliczny sposób zmanipulowane"

Dopytywany, po co zatem rozróżnia klaps od bicia - skoro i jedno i drugie jest niedopuszczalne - Pawlak tłumaczył, że chodzi o rozróżnienie w zakresie specjalistycznym. - Ponieważ są sprawy, które podlegają ocenie prawno-karnej - wyjaśnił.

- Nawet pani redaktor (Magdalena - red.) Rigamonti, która jest bardzo dociekliwa, po moim stwierdzeniu zostawiła ten temat, bo nawet nie przeszło nam przez myśl, że te słowa będzie można w tak skandaliczny sposób zmanipulować - dodał. Jego zdaniem, "osoby, które doczytały początek zdania i pytanie wiedziały w jakim kontekście rozdzielił" klapsa i bicie. - W takim kontekście rozdzielają wszyscy profesjonaliści - powiedział. Rzecznik praw dziecka: trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. "To haniebne" "Klaps nie... czytaj dalej »

"Albo jest zła wola, albo niedoczytanie całego kontekstu"

Odniósł się również do wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który ocenił w piątek, że rzecznik praw dziecka "nie może tworzyć atmosfery przyzwolenia dla przemocy wobec dzieci".

- Albo jest zła wola, albo niedoczytanie tego całego kontekstu. To jest rozdzielenie tylko w zakresie metody wychowawczej niedopuszczalnej i przemocy, która jest karalna od strony prawno-karnej - mówił.

- Jakikolwiek klaps, bicie, przemoc słowa, niesłowna wobec dzieci jest niedopuszczalna. To mówiłem i mówię, ale od mówienia niewiele się dzieje. Najwięcej się dzieje od czynów, a moje czyny, zachowania, działania jako rzecznika, jako ministra, jako adwokata, były tylko i wyłącznie dla ochrony dzieci. To mogą potwierdzić sędziowie, stowarzyszenie sędziowskie i wszystkie osoby, z którymi współpracowałem - tłumaczył. Podkreślił, że klaps "to jest zawsze porażka wychowawcza".