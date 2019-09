Mike Pence zakończył wizytę w Polsce

Para wiceprezydencka w drodze do hotelu

Para wiceprezydencka w drodze do hotelu

01.09 | - Dwa lata temu prezydent Donald Trump przybył do tego miasta (Warszawy) i mówił o potędze więzi miedzy Amerykanami a Polakami. Mówiąc jego słowami: Ameryka kocha Polskę, Ameryka kocha też Polaków - dodał

01.09 | Nigdy nie pozwoliliście się owładnąć rozpaczy, nigdy nie wyrzekliście się swojej tysiącletniej historii. Wasze światło lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał - mówił do Polaków wiceprezydent USA Mike Pence, przemawiając w Warszawie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dodał, że w czasie wojny "Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów".

Nigdy nie pozwoliliście się owładnąć rozpaczy, nigdy nie wyrzekliście się swojej tysiącletniej historii. Wasze światło lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał - mówił do Polaków wiceprezydent USA Mike Pence, przemawiając w Warszawie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dodał, że w czasie wojny "Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów".

02.09 | W poniedziałek w Warszawie prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli w Pałacu Prezydenckim wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a i jego żonę Karen. Na spotkaniu delegacji Amerykańskiej i Polskiej Mike Pence poruszył temat wiz dla polaków. - Polska zbliża się do przyznania statusu bezwizowego - powiedział wiceprezydent USA.

Duda: bardzo dziękuję za przybycie do Polski, za obecność i...

02.09 | Duda: W wyniku prac, które wspólnie prowadzimy od dwóch lat mamy nowe kontrakty na dostawy LNG do Polski

02.09 | Pence: Polska zbliża się do uzyskania statusu kraju bezwizowego

02.09 | Pence: są oczekiwania, że Donald Trump przyjedzie do Polski jesienią

02.09 | Duda zapytany o to, czy sprzeciwi się Trumpowi ws. włączenia Rosji do G7: To bardzo skomplikowana sprawa. Sytuacja z Rosją jest trudna. Jeżeli ktoś realizuje ambicje imperialne poprzez zmianę granic, atak militarny, to nikt kto chce pokoju na świecie, nie może przejść obok tego obojętnie. Ja uważam, że nie można przejść do porządku dziennego nad tą sytuacją.

02.09 | Z Pałacu Prezydenckiego Mike Pence udaje się do kancelarii premiera, gdzie będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.

Wiceprezydent Mike Pence i jego żona Karen zakończyli wizytę w Polsce. Jej ostatnim punktem było podpisanie deklaracji z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie technologii 5G. Wcześniej Pence spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Z Pałacu Prezydenckiego Mike Pence udaje się do kancelarii premiera, gdzie będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim.

Pence: Nadszedł czas, żeby nasi partnerzy europejscy przyłożyli się do inwestycji i wsparli naród ukraiński.

Wiceprezydent USA: Prezydent Trump chce się upewnić, że te środki będą przeznaczone na te inwestycje, które przyczynią się do bezpieczeństwa i stabilności Ukrainy. Tego oczekuje naród amerykański.

Pence: Polska zbliża się do progu, który musi osiągnąć, żeby została włączona do ruchu bezwizowego.

Duda zapytany o to, czy sprzeciwi się Trumpowi ws. włączenia Rosji do G7: To bardzo skomplikowana sprawa. Sytuacja z Rosją jest trudna. Jeżeli ktoś realizuje ambicje imperialne poprzez zmianę granic, atak militarny, to nikt kto chce pokoju na świecie, nie może przejść obok tego obojętnie. Ja uważam, że nie można przejść do porządku dziennego nad tą sytuacją.

Pence: Są oczekiwania, że Donald Trump przyjedzie do Polski jesienią.

Duda: Prezydent Trump rozmawiając ze mną powiedział, że będzie chciał przybyć do Polski jak najszybciej.

Pence: Moskwa stara się podzielić nasz sojusz, wykorzystując do tego zasoby ropy i gazu. Musimy być czujni.

Pence: To sygnał, że nasze przymierze jest niezłomne.

Pence: Zwiększamy obecność wojskową w Polsce z 4,5 tysiąca do 5,5 tysiąca żołnierzy.

Pence: Polska zbliża się do uzyskania statusu kraju bezwizowego.

Pence: Sercem jestem w moim kraju. Huragan Dorian nadciąga. Dziękuję państwu za wsparcie i za to, że jesteście z nami w obliczu tej tragedii.

Duda: Już dzisiaj - w wyniku prac, które wspólnie prowadzimy od dwóch lat - mamy nowe kontrakty na dostawy LNG do Polski.

Duda: Wszyscy wiemy o tym, że była zapowiedziana wizyta prezydenta Donalda Trumpa. Przyroda, zdarzenia nieprzewidywalne, czyli huragan, doprowadziły do zmiany tego planu. Taka zmiana jest oczywista.

Duda do Pence'a: bardzo dziękuję za przybycie do Polski, za obecność i czynne uczestnictwo w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Mike Pence z małżonką przybyli do Pałacu Prezydenckiego kilkanaście minut po godzinie 10. Po powitaniu na dziedzińcu odbyło się spotkanie par prezydenckich, a następnie prezydent Polski i wiceprezydent USA udali się na rozmowę w cztery oczy.

Źródło: PAP/Radek Pietruszka Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Przed godziną 11 rozpoczęły się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Dudy i Pence'a.

W skład polskiej delegacji weszli poza prezydentem między innymi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

W rozmowach wzięła też udział Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

Pence: cieszę się, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia jej programem ruchu bezwizowego

Duda powiedział podczas rozmów delegacji, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa, który przełożył swoją wizytę w Polsce w związku z nadchodzącym nad Florydę huraganem Dorian, była dla niego "oczywistym wyborem".

- Jestem niezwykle wdzięczny, że w tym ekspresowym tempie, wobec nowej sytuacji pan wiceprezydent razem ze swoją małżonką przybył do Polski, że pan wiceprezydent reprezentował wczoraj Stany Zjednoczone, żeby była to reprezentacja na najwyższym możliwym w tym momencie poziomie, jestem za to ogromnie wdzięczny - powiedział prezydent.

Pence mówił, że "cieszy się, iż Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia jej programem ruchu bezwizowego". - Tak jak wcześniej informowaliśmy, Stany Zjednoczone nominują Polskę do tego programu, gdy zostaną spełnione kryteria - podkreślił.

- Relacje polsko-amerykańskie są coraz silniejsze. To jest odzwierciedlone w relacjach prezydenckich, pomiędzy panem, panie prezydencie a prezydentem (Donaldem) Trumpem. Jest to owoc pracy pokoleń - dodał Pence.

Spotkanie z przedstawicielami mediów rozpoczęło się kilka minut po godzinie 12.

Wiceprezydent USA będzie po południu rozmawiał również z premierem Mateuszem Morawieckim - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller.

Trump przełożył wizytę, zastąpił go Pence

Pence przebywa w Warszawie w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pierwotnie do Polski miał przyjechać prezydent Donald Trump, jednak ze względu na nadciągający nad Stany Zjednoczone huragan Dorian przełożył swoją wizytę.

To druga wizyta Pence'a w Polsce w tym roku. W lutym uczestniczył on we współorganizowanej przez USA i Polskę konferencji ministerialnej na temat Bliskiego Wschodu.

Pence: nikt nie walczył z większą odwagą niż Polacy

Wiceprezydent USA: Polska jest ojczyzną bohaterów. Nikt nie walczył z większą odwagą Nigdy nie... czytaj dalej »

W niedzielę Mike Pence przemawiał na placu Piłsudskiego podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Podkreślił między innymi, że musimy pamiętać dziś o bohaterstwie Polaków w czasie wojny. - W trakcie pięciu dziesięcioleci niewypowiedzianej walki i cierpienia, które nastały po wybuchu II wojny światowej, Polacy nie utracili nadziei - powiedział amerykański wiceprezydent. - Nigdy nie pozwoliliście się owładnąć rozpaczy, nigdy nie wyrzekliście się swojej tysiącletniej historii - zwrócił się do Polaków.

- Wasze światło lśniło w mroku, zaś mrok światła nie pokonał. Charakter, wiara i determinacja Polaków na to nie pozwoliły. Z czasem zamieniliście tę straszliwą stratę i porażkę we wspaniałe zwycięstwo - dodał.

Podkreślił, że "nikt jednak nie walczył z większą odwagą i determinacją niż Polacy".

