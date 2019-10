Migracja żubra. Okazałego samca zarejestrowała fotopułapka





»

W Wigierskim Parku Narodowym pierwszy raz udało się sfotografować żubra. Kilkuletniego osobnika zarejestrowała fotopułapka w południowo-wschodniej części parku. To 53 gatunek ssaka zarejestrowany na obszarze parku. Dotychczas największym tutejszym mieszkańcem był łoś.

Samce żubrów ważą średnio 700 kilogramów. Ich wysokość w kłębie osiąga nawet 188 centymetrów.

Żubr z litewskim paszportem

Choć żubry od lat są obserwowane w sąsiednim nadleśnictwie Pomorze i Głęboki Bród, bo to jest kierunek ich migracji, to nad Wigrami jeszcze ich nie widziano. "Żubr ziemniaki sobie pałaszuje przy wiosce". Nazwali go Pyrek Majestatyczny... czytaj dalej »

- Przypuszczam, że jest to żubr z litewskim paszportem. Byk zagrodowy żubra trafił do sąsiedniej Puszczy Augustowskiej, ale ta odległość do nas jest spora. Jednak od lat przy granicy z Litwą obserwowany jest żubr, nawet jedenaście sztuk obserwowało nadleśnictwo Pomorze – tłumaczy Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego.

W okolicach Berżnik na Litwie jego przyjaciele Litwini pokazywali nagrania z całymi stadami żubrów.

- Oni mają swoją stałą populację żubra – dodaje. – Dlatego niewykluczone, że zajrzał do nas migrant poszukujący przygód. Nie sądzę, że to nasz polski żubr osiedlony jakiś czas temu przez Lasy Państwowe.

Migrujący samiec

Żubry wędrują w poszukiwaniu jedzenia czy samic. Trzy-, czterolatki są też przeganiane ze stada, bo samiec, który dowodzi reprodukcją, decyduje kto z młodzieży może zostać. Zarejestrowany przez fotopułapkę kilkuletni samiec pojawił się w południowo-zachodniej części parku. Żubrzątko urodziło się w Kiermusach. Jego płeć pozostaje tajemnicą Ma się dobrze,... czytaj dalej »

- To najpewniej samiec, który odstąpił od stada i zawędrował do nas. Ale nie ma tu dużego obszaru leśnego. Pewnie zatrzymał się tutaj na chwilę - przypuszcza Misiukiewicz.

Dotychczas w Wigierskim Parku Narodowym odnotowano 52 gatunki ssaków, a największym z nich był łoś, którego właśnie zdetronizował żubr.

- Dalej już nie będzie nic. Ten chłopiec ma pewnie 700 kilogramów. Trudno już o inną potęgę - zapewnia nasz rozmówca.

Żubr jest największym lądowym ssakiem Europy. Lasy Państwowe podają, że w Polsce żyje obecnie ponad 1800 osobników.