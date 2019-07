"W szafie znaleziono zwłoki noworodka". 30-latka usłyszała zarzut zabójstwa





30-letnia mieszkanka Miejskiej Górki w województwie wielkopolskim usłyszała zarzut zabójstwa dziecka - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Zwłoki noworodka policja odnalazła ukryte w szafie.

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Michał Smętkowski, 2 lipca do szpitala w Rawiczu została przywieziona 30-letnia mieszkanka Miejskiej Górki w Wielkopolsce.



- Lekarze stwierdzili, że kobieta niedawno urodziła dziecko. Zawiadomiono policję. Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania tej kobiety i tam w szafie znaleziono zwłoki noworodka płci męskiej - podał Smętkowski.



Prokurator zaznaczył, że "przeprowadzona sekcja zwłok noworodka wykazała, że dziecko urodziło się żywe; żyło co najmniej kilkanaście minut. Dziecko miało obrażenia głowy, które spowodowały jego śmierć" - podkreślił.

Zarzuty

Smętkowski poinformował w sobotę, że 30-latce zostały już przedstawione zarzuty. Jak mówił prokurator, "kobieta w piątek po południu opuściła szpital i zaraz po tym została zatrzymana. Wczoraj wieczorem został jej przedstawiony zarzut zabójstwa".



30-letnia kobieta na wniosek prokuratury została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy.