Mick Jagger na koncercie w Warszawie: jestem za stary, by być sędzią. Wałęsa dziękuje

- Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać - powiedział swoim fanom podczas niedzielnego koncertu w Warszawie lider zespołu The Rolling Stones - Mick Jagger.

Sąd Najwyższy w rękach polityków. Historia zatacza koło Dzisiaj niszczony... czytaj dalej » Koncert The Rolling Stones odbył się w na PGE Narodowym w ramach europejskiego tournee "Stones – No Filter". Do sieci trafiły nagrania, na których słychać jak Jagger pozdrawia ze sceny widownię.

Jak się macie, Warszawo? - pyta po angielsku. Następnie w języku polskim dodaje: - Polska, co za piękny kraj. Jestem za stary, by być sędzią, ale jestem dość młody, by śpiewać.

- Byliśmy w Polsce dawno temu, w 1967 roku. Byliście fantastyczni - przypomniał już po angielsku, dodając, że Polacy dużo osiągnęli od tamtego czasu. - Niech Bóg będzie z wami - zakończył.

Niewykluczone, że słowa Jaggera były reakcją na list, jaki kilka dni temu wystosował do zespołu Lech Wałęsa. Były prezydent poprosił członków grupy o wsparcie w obronie niezależności sądów.

"Wiele osób w Polsce broni wolności, ale potrzebuje wsparcia. Jeśli możecie powiedzieć, lub zrobić cokolwiek, będąc w Polsce, będzie to dla nich naprawdę dużo znaczyć" - apelował Wałęsa.







Wałęsa dziękuje

W poniedziałek Lech Wałęsa na Twitterze podziękował Mickowi Jaggerowi i całemu zespołowi.

"Chciałbym podziękować Sir Mickowi Jaggerowi i zespołowi The Rolling Stones, ponieważ przypomniał o Polsce, o naszych rządach prawa. Prawdziwa Solidarność zawsze wygrywa. Lech Wałęsa" - napisał były prezydent.



I would like to thank Sir Mick Jagger @MickJagger and the band of The Rolling Stones @RollingStones for he reminded himself for Poland, for our rule of law.

True Solidarity will always win.

Lech Wałęsa. — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) 9 lipca 2018

Lech Wałęsa skomentował słowa Jaggera także w rozmowie z TVN24.

- Znam jego sentyment dla nas od wielu, wielu lat. Parę razy się wypowiadał, sympatyzował. Tylko był problem, jak dotrzeć do niego, ale udało się. Jestem bardzo zadowolony. Zrobił to bardzo precyzyjnie, króciutko, zwięźle, ale precyzyjnie. Tak, że bardzo, bardzo mu za to dziękuję - dodał Wałęsa.

Niedzielny koncert był czwartym występem Stonesów w Polsce. Ostatni raz zespół zagrał w naszym kraju w 2007 r. Wcześniej wystąpił w 1998 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w 1967 r. na dwóch koncertach w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

