Michał Woś mianowany nowym ministrem

Pozostałe informacje

Odtwórz: "Cieszmy się, bo to nieprawdopodobne zwycięstwo"

4 czerwca 1989 Polacy poszli na wybory, by - jak się okazało - dać wyraz niezadowoleniu wobec panującego systemu. Komunistyczna... czytaj dalej »

Wybory z 4 czerwca 1989 roku były niezwykle ważnym krokiem na drodze ku wolności - powiedział we wtorek na uroczystym... czytaj dalej »

W trzydziestą rocznicę narodzin wolnej Polski my, obywatele Rzeczpospolitej, pomni zła, jakim było zamordowanie Prezydenta... czytaj dalej »

Wspaniale jest widzieć, jaką drogę do wolności przeszła Polska i Polacy - podkreśliła we wtorek ambasador USA w Polsce... czytaj dalej »

Odtwórz: "To wspaniałe być tu dziś". Ambasador USA o rocznicy wyborów 4 czerwca

Na karę trzech miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata skazał we wtorek krakowski sąd okręgowy Tomasza B. za wpis w... czytaj dalej »

Odtwórz: W sieci nawoływał do wysłania Róży Thun "na stos". Został skazany

We wtorek od południa w kilku miejscach Polski grzmi. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa. czytaj dalej »

11:58

Odtwórz: Prezydent do nowych ministrów: jestem przekonany, że podołacie zadaniom

To jest pewna przemiana i pewna zmiana, jedni idą do nowych zadań, następni przychodzą po to, żeby zadania wykonywać -... czytaj dalej »