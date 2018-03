"Taką tradycję mamy". Wiceminister sprawiedliwości o wątpliwościach irlandzkiego sądu





W Polsce nie ma zagrożenia dla uczciwego procesu - uważa wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W programie "Tak jest" odniósł się do wątpliwości irlandzkiej sędzi, która odłożyła decyzję o ekstradycji do Polski podejrzanego o handel narkotykami mężczyzny. Według "The Irish Times" sędzia uważa między innymi, że połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego może nie gwarantować uczciwego procesu w Polsce. Zamierza prosić Europejski Trybunał Sprawiedliwości o ocenę stanu praworządności w Polsce.

Irlandzki sąd zajmował się przekazaniem do Polski Artura C. Był on poszukiwany za przemyt narkotyków. W maju 2017 roku został aresztowany w Irlandii na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Według doniesień medialnych irlandzka sędzia zapowiedziała skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania o to, czy zmiany w systemie sprawiedliwości w Polsce z ostatnich dwóch lat nie stanowią zagrożenia dla uczciwego procesu.

Minister jako prokurator generalny to "tradycja"

Irlandia wstrzymuje ekstradycję Polaka. Powód: zmiany w polskim sądownictwie Irlandzki sąd... czytaj dalej » Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik odniósł się na antenie TVN24 do wątpliwości irlandzkiej sędzi dotyczących łączenia stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

- Taką tradycję mamy. Tak było przed wojną, było tak do 2010 roku i jest tak od 2016 roku. To jest pewna tradycja, która w Polsce funkcjonowała. To nie jest nic dziwnego - podkreślił Wójcik.

Irlandzka sędzia - jak pisze "The Irish Times" - miała odwoływać się m.in. do opinii Komisji Weneckiej z grudnia 2017 roku, która skrytykowała połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Gość "Tak jest" pytał, dlaczego irlandzką sędzię, o czym donosiła prasa, martwi wymiana prezesów w polskich sądach przez ministra sprawiedliwości. Michała Wójcik zaznaczył, że poprzedni szefowie resortu sprawiedliwości również zmieniali prezesów. W opinii wiceministra sprawiedliwości zmiany na stanowiskach prezesów nie mają wpływu na wyroki w konkretnych sprawach.

- Prezes sądu decyduje o pewnych czynnościach natury administracyjnej, zarządzania sądem, jak sąd funkcjonuje, jego skuteczności, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie - dodał Wójcik. Według niego prezes sądu nie ma wpływu na orzecznictwo.

Rząd przekazał Brukseli wyjaśnienia w sprawie zmian w sądownictwie Pytamy o stosunki... czytaj dalej » Wiceminister sprawiedliwości argumentował, że sędziowie w Irlandii wybierani są przez miejscowy parlament przy wiążącej opinii strony rządowej. - W Polsce politycy sędziów nie wybierają - mówił Wójcik.

"Prokurator generalny jest jedynym politykiem"

Gość "Tak jest" zaznaczył, że muszą zajść określone przesłanki, żeby nie doszło do przekazania oskarżonego w ramach procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania.

- Musiałyby być zagrożone lub łamane podstawowe prawa człowieka, które wynikają z różnych nakazów - wyjaśnił Wójcik. Miał na myśli zagrożenia wynikające z kary śmierci, tortur lub niespełnienia unijnych standardów w więzieniach.

- W przypadku Polski takiej sytuacji nigdy nie było - dodał. Wójcik powiedział, że nie słyszał o zagrożeniu bezstronności sędziów w Polsce. - Prokuratorzy wykonują określoną rolę, a prokurator generalny jest jedynym politykiem - podkreślił wiceminister sprawiedliwości.

