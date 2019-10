Wójcik: orzeczenia sądów administracyjnych były czasami bardzo dziwne

Mam poczucie, że nie złamaliśmy przepisów prawa w żadnym miejscu. Przepis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest jasny - nie ujawnia się załączników - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Tak odpowiedział na pytanie o nieujawnione jak dotąd - mimo prawomocnego wyroku sądu - listy poparcia kandydatów do nowej KRS.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w czerwcu prawomocny wyrok, zgodnie z którym Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Do tej pory tego nie uczyniono. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał wówczas postanowienie zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Było jedno nazwisko z ministerstwa sprawiedliwości". Piebiak? "Będę teraz stygmatyzował?" Pod moją listą... czytaj dalej » Z kolei w sierpniu grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o KRS dotyczący ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Rady.

"Przepis w ustawie jest jasny - nie ujawnia się załączników"

O nieujawnionych listach poparcia do KRS mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - Mam poczucie tego, że nie złamaliśmy przepisów prawa w żadnym miejscu. Dla nas najwyższym prawem jest konstytucja - powiedział.

Dodał, że "przepis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest jasny - nie ujawnia się załączników".

- Proste. To jest kluczowa sprawa, tego nie można ujawnić - przekonywał wiceminister.

"Sądy administracyjne miały bardzo dziwne czasami orzeczenia"

Dopytywany o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego gość "Rozmowy Piaseckiego" stwierdził, że "sądy administracyjne miały bardzo dziwne czasami orzeczenia".

Na sugestię prowadzącego, że w praworządnym kraju wykonuje się orzeczenia sądu, wiceminister sprawiedliwości odparł: - A jeżeli byłoby przykładowo orzeczenie tak zwane nieistniejące? Pustą kartkę by pan miał, to jakby pan wykonał to orzeczenie?

- Mówi pan, że orzeczenia się wykonuje, to się pytam, jak wykonać takie orzeczenie. Ja sobie nie ironizuję, tylko tak jest - zwrócił się Wójcik do prowadzącego.