26.02 | Ministrowie z wysokimi nagrodami, nawet jeśli zamiast sukcesu była porażka. Bo trudno inaczej nazwać wycinkę w Puszczy Białowieskiej i proces, jaki Polska ma za to przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, oraz wyrok najprawdopodobniej uznający, że doszło do złamania unijnego prawa - tak wynika z oświadczenia, jakie kilka dni temu złożył rzecznik generalny Trybunału. Zresztą dymisja odpowiedzialnego za wycinkę ministra Jana Szyszki tylko to potwierdza, ale - mimo że stanowisko stracił - dostał i tak nagrodę. I to jedną z najwyższych w rządzie.

27.02 | Pani premier przyszła do KPRM, usiadła przed lustrem, spojrzała sobie głęboko w oczy i powiedziała: Beata, jesteś taka zapracowana, dam tobie 65 tysięcy - ironizował poseł PO Krzysztof Brejza odnosząc się do nagrody, którą przyznała sobie ówczesna premier Beata Szydło. - Jestem przekonana, że nagrody, które zostały przyznane były nagrodami zasłużonymi - oceniła wiceminister edukacji Marzena Machałek (PiS).

27.02 | Pani premier przyszła do KPRM, usiadła przed lustrem, spojrzała sobie głęboko w oczy i powiedziała: Beata, jesteś taka zapracowana, dam tobie 65 tysięcy - ironizował poseł PO Krzysztof Brejza odnosząc się do nagrody, którą przyznała sobie ówczesna premier Beata Szydło.

27.02 | Była premier Ewa Kopacz, która szefową rządu była od września 2014 do listopada 2015 roku, powiedziała, że przez 14 miesięcy nie dawała ani sobie, ani swoim ministrom nagród. Zasugerowała, by zapytać Beatę Szydło, "jak się czuje i jak o tym powie Polakom, kiedy wcześniej mówiła o tej pokorze, o tej skromności".

28.02.| Minister Gowin rozwiał jedną zagadkę, o której mówiliśmy w Polsce od kilku tygodni. Dowiedzieliśmy się, jakie jest tło tych wszystkich premii, które dostali ministrowie w Polsce. Mianowicie dostali je dlatego, że nie starczało im do pierwszego - mówił poseł PO Cezary Tomczyk w "Kropce nad i". - My, politycy, rzeczywiście powinniśmy być pokorni - stwierdził Zbigniew Gryglas z Porozumienia Jarosława Gowina.

28.02.| - My, politycy, rzeczywiście powinniśmy być pokorni i tutaj jest pełna zgoda. Natomiast chcę zauważyć, że ta nagroda dla pani premier nie była w najwyższej wysokości, inni ministrowie otrzymali wyższe - przekonywał Gryglas. - Druga kwestia jest taka, że jeżeli przeliczymy to na miesięczną wysokość, to jest brutto 5 tysięcy, więc netto - w zależności od stawki podatkowej - nieco ponad 3 tysiące złotych do czterech. Nie jest to jakaś wielka kwota - powiedział Zbigniew Gryglas w "Kropce nad i".

28.02 | Minister Gowin rozwiał jedną zagadkę, o której mówiliśmy w Polsce od kilku tygodni. Dowiedzieliśmy się, jakie jest tło tych wszystkich premii, które dostali ministrowie w Polsce. Mianowicie dostali je dlatego, że nie starczało im do pierwszego - mówił poseł PO Cezary Tomczyk w "Kropce nad i". - My, politycy, rzeczywiście powinniśmy być pokorni - stwierdził Zbigniew Gryglas z Porozumienia Jarosława Gowina.

04.03 | W każdym cywilizowanym państwie w momencie, kiedy nagle wyszłyby takie informacje, że rząd przez rok przyznawał sobie miesiąc w miesiąc dodatki do pensji w wysokości połowy wynagrodzenia, w sposób ewidentny obchodząc prawo, taki rząd podałby się do dymisji, natychmiast. Problem polega na tym, że Polacy niestety przyzwyczaili się, również w czasie rządów PO, że rząd nadużywa władzy, również w celach zapewnienia sobie dobrego bytu – powiedział w „Faktach po Faktach” wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz’15.

"Apeluję do członków rządu, by zwrócili nagrody"

"Apeluję do członków rządu, by zwrócili nagrody"

22.03 | Lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz napisał piosenkę o wicepremierze Jarosławie Gowinie. Jak twierdzi, to reakcja na jego wyznanie, że kiedy był ministrem w rządzie PO, "nie starczało mu do pierwszego". Kukiz w "Kropce nad i" wyrecytował część utworu "Biedny jak Gowin".

04.04 | Mobilne billboardy z wizerunkami ministrów, którzy otrzymali wysokie nagrody finansowe, mają trafić do piątku do wszystkich okręgów wyborczych. Za happeningiem stoją politycy Platformy Obywatelskiej. - Chcemy, żeby Polacy zorientowali się precyzyjnie, że mają obok siebie w ramach okręgów wyborczych ludzi, którzy z budżetu państwa zrobili sobie źródło bardzo łatwych dochodów - podkreślił w środę Mariusz Witczak, poseł PO.

05.04 | - Ministrowie konstytucyjni, sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie nagród, w terminie do połowy maja, do Caritas na cele społeczne - poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Jak dodał, "Komitet Polityczny PiS ustalił, że zostanie złożony do laski marszałkowskiej projekt obniżenia o 20 proc. pensji poselskich".

05.04 | Kaczyński w czwartek na popołudniowej konferencji prasowej powiedział, że nie mówił o "pazurkach". - O żadnych pazurkach nie mówiłem, natomiast i tak wiedziałem, że pani premier będzie w tej sprawie mówiła, ale jeżeli chodzi o to, co będzie konkretnie mówiła, to tutaj już to była jej decyzja, ale chciałem powiedzieć, że miała prawo do tego, żeby się bronić i broniła się - zaznaczył lider Prawa i Sprawiedliwości.

06.04 | Sondaże pokazały, że to może być początek końca Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego prezes Kaczyński postanowił, to co postanowił - tak dr Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, komentował decyzję prezesa PiS o zwrocie ministerialnych nagród. Gość "Wstajesz i wiesz" podkreślił, że Jarosław Kaczyński sprytnie skierował dyskusję o nagrodach na sprawę zarobków samorządowców.

05.04 | Sondaże pokazały, że to może być początek końca Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego prezes Kaczyński postanowił, to co postanowił - tak dr Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, komentował decyzję prezesa PiS o zwrocie ministerialnych nagród. Gość "Wstajesz i wiesz" podkreślił, że Jarosław Kaczyński sprytnie skierował dyskusję o nagrodach na sprawę zarobków samorządowców.

"Jak będzie projekt, to będziemy się do nich odnosić"

"Jak będzie projekt, to będziemy się do nich odnosić"

06.04 | Prezes PiS Jarosław Kaczyński liczy na to, że politycy zaczną bronić swoich pensji - ocenił w rozmowie z TVN24 Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, członek zarządu Związku Miast Polskich i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Liczy, że my będziemy protestować i wtedy on powie "Zobaczcie, oni też się bronią przed tym wszystkim" - dodał.

06.04 | - To jest wspólne jednoznaczne stanowisko obozu zjednoczonej prawicy - tak Jarosław Gowin odpowiedział na pytanie dotyczące wczorajszej zapowiedzi prezesa PiS dotyczącej m.in. obniżenia uposażeń poselskich i senatorskich. Na pytanie czy w związku z tym wystarczy mu do pierwszego, nie chciał odpowiedzieć.

"Czy wystarczy panu do pierwszego?". Odpowiada wicepremier Gowin - To jest... czytaj dalej » W czwartek Jarosław Kaczyński zapowiedział, że ministrowie konstytucyjni i wiceministrowie, którym Beata Szydło przyznała nagrody, przekażą je na Caritas. Poinformował również, że do Sejmu trafi projekt ustawy obniżający o 20 procent pensje posłów i senatorów.

Dodatkowo - jak przekazał prezes PiS - mają zostać "wprowadzone nowe limity obniżające" dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców.

- Apelujemy w tym momencie i będziemy o to wnioskować, żeby wszystkie premie rządowe z 2016 i 2017 roku zostały zwrócone do skarbu państwa - komentował w "Faktach po Faktach" Michał Szczerba z PO.

Zalewska "z przyjemnością" odda nagrodę. Posłowie na zapowiedź obniżki pensji reagują "różnie" Jestem osobą,... czytaj dalej » - One są przynależne nam wszystkim - dodał.

"Coś niestosownego"

W grudniu ubiegłego roku poseł PO Krzysztof Brejza zwrócił się z interpelacją w sprawie nagród przyznanych członkom Rady Ministrów.

W odpowiedzi wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot zamieścił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 r. Wynika z niej, że nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów (od 65 100 zł rocznie do 82 100 zł), 12 ministrów w KPRM (od 36 900 zł rocznie do 59 400 zł) oraz b. premier Beata Szydło (65 100 zł). Minister edukacji Anna Zalewska otrzymała około 75 tys. złotych.

Stanisław Tyszka z Kukiz'15 ocenił, że w ujawnieniu przez Krzysztofa Brejzę sprawy premii dla ministrów jest "coś niestosownego".

- Chciałbym powiedzieć publicznie, oddać szacunek panu Brejzie, który dzięki interpelacjom to ujawnił, ale z drugiej strony jest coś niestosownego, jeżeli złodziej recydywista tropi złodzieja nowicjusza - powiedział.

Dopytywany, skąd nawiązanie do recydywy, odparł, że w "ośmiu latach" Platformy Obywatelskiej.

- PiS kontynuuje rządy Platformy w tym zakresie, że nie ma szacunku dla pieniędzy obywateli, dlatego, że podwyższa non stop podatki, wypycha ludzi za granicę - uzasadniał Tyszka.

"Dużo hipokryzji"

Na pytanie, czy Kukiz'15 poprze obniżenie pensji parlamentarzystom, Stanisław Tyszka odparł, że tak. Zaznaczył jednocześnie, że jego ugrupowanie chce zrównać kwotę wolną od podatku dla posłów i obywateli.

- Kukiz'15 mówi o cięciu nienależnych politykom przywilejów od dwóch lat. Złożyliśmy w kwietniu 2016 roku projekt zrównujący kwotę wolną dla wszystkich obywateli. To by oznaczało obcięcie wynagrodzeń poselskich o pięć procent i my apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości - może nam w tym pomoże Platforma - odmrozić ten projekt, który leży dwa lata w komisji finansów.

Ile zarabiają posłowie, szefowie państwowych spółek i samorządowcy? 10 tysięcy... czytaj dalej »

Dodał, że widzi "dużo hipokryzji" w ogłoszonej przez lidera PiS decyzji o obniżkach pensji parlamentarzystów o 20 procent.

- Bo pamiętam projekt w Prawie i Sprawiedliwości koryto plus. To było lato 2016 roku. I tam były podwyżki dla posłów o dwa tysiące złotych. W tym momencie pan prezes Kaczyński zaproponował obniżkę. To ma być symbol, że obecna klasa polityczna nie zasługuje, by zarabiać tyle pieniędzy - powiedział poseł Kukiz'15.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH"