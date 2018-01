Szef kancelarii premiera: trzeba zmierzać do tego, by ograniczyć liczbę ustaw





Foto: tvn24 | Video: TVN 24 Dworczyk rozpoczął pracę jako szef kancelarii 19 grudnia

Dworczyk rozpoczął pracę jako szef kancelarii 19 grudnia, wcześniej był wiceministrem obrony narodowej.

"Zadanie stworzenia sprawnie działającego zaplecza"

- Przede wszystkim to jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli Mateusza Morawieckiego, a moim zadaniem będzie zapewnienie tego, aby ten urząd jak najsprawniej funkcjonował - mówił Dworczyk o swojej nowej roli w rządzie. - My, współpracownicy premiera, mamy zadanie stworzenia mu sprawnie działającego zaplecza - dodał.

Zaznaczył jednak, że Rada Ministrów do tej pory jego zdaniem działała bardzo dobrze. - Czymś naturalnym jest, że każdy szef rządu ma swoją koncepcję funkcjonowania nie tylko rządu, ale i bezpośredniego zaplecza - stwierdził.

- Chcemy, żeby Kancelaria Prezesa Rady Ministrów była narzędziem pozwalającym na sprawnie i dynamicznie zarządzać Radą Ministrów - zadeklarował Dworczyk.

CAS i ograniczanie ustaw

Przypomniał jednocześnie , że premier Morawiecki mówił w swoim expose o stworzeniu CAS, czyli Centrum Analiz Strategicznych. - To będzie bardzo ważna część Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prace nad tym już się rozpoczęły i myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni wszyscy zobaczymy efekty tych prac - zapowiedział. - To będzie miejsce, które będzie pozwalało monitorować bieżącą pracę rządu i wprowadzać ewentualne korekty - dodał.

- Premier Morawiecki mówił, że stanowienie prawa jest szalenie ważne, natomiast nie oznacza to, że tego prawa musi być każdego roku coraz więcej. Być może nawet trzeba zmierzać do tego, żeby ograniczyć liczbę ustaw po to, żeby to prawo było jasne, transparentne i pomagające Polakom - ocenił Dworczyk.

- Być może również będziemy mieli do czynienia z sytuacją i ja też osobiście mam głęboko nadzieję na to, że prawo będzie upraszczane i przepisów będzie raczej mniej niż do tej pory - stwierdził.