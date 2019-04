"Dosypywanie pieniędzy nie ma sensu. System wyczerpał swoje możliwości"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Dworczyk: apelujemy o zawieszenie strajku na czas egzaminów

09.04 | W środę rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne. Szef KPRM Michał Dworczyk wyraził nadzieję, że do sprawdzianów będą mogli przystąpić wszyscy. - To nie rząd prowadzi egzaminy, tylko nauczyciele. Dlatego apelujemy do nauczycieli, żeby jutro wrócili do uczniów, żeby egzaminy się odbyły (...). Namawiamy nauczycieli, którzy protestują i mają – jak każda grupa zawodowa – prawo do tego protestu, że jeżeli nawet protest musi trwać, to apelujemy, żeby został zawieszony na czas egzaminów - mówił Dworczyk.

