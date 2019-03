"Pan Broniarz próbuje brać dzieci jako zakładników"





- Pan Sławomir Broniarz postawił dzisiaj ten spór i słuszne oczekiwania nauczycieli w centrum politycznej awantury, która jest w istocie wzięciem jako zakładników uczniów - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, odnosząc się do protestu nauczycieli, którzy domagają się podwyżki. - My się na to nie zgadzamy - podkreślił.

- Pan Broniarz próbuje brać dzieci jako zakładników, próbuje straszyć rząd i rodziców i nie wiem kogo jeszcze, że dzieci nie będą miały egzaminów albo nie otrzymają promocji do następnej klasy - mówił we wtorek w "w "Kropce nad i" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, odnosząc się do strajku nauczycieli, którzy domagają się tysiąca złotych podwyżki. Nawiązał tym samym do sobotniej wypowiedzi przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza, który mówił, że nauczyciele "mają oręż, jakim jest promocja uczniów". W niedzielę Broniarz przeprosił za te słowa.

- Rząd zapewni każdemu dziecku możliwość przystąpienia do egzaminów, bo dobro dzieci jest najistotniejsze - mówił Dworczyk.

"Nauczyciele słusznie domagają się wyższych wynagrodzeń"

Jak stwierdził, szefa ZNP "ponosi fantazja polityczna".

Ocenił jednocześnie, że "nauczyciele słusznie domagają się wyższych wynagrodzeń". - Ale z tego tysiąca (którego domagają się nauczyciele - red.) rząd jest w stanie przeznaczyć na podwyżki około 500 złotych - przyznał.

Tłumaczył, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się doprowadzić do tego, żeby wzrost gospodarczy i dodatkowe wpływy do budżetu" "w ramach różnych programów i projektów były sprawiedliwie dzielone pomiędzy różne grupy zawodowe i społeczne".