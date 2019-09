Foto: TVN24 / tvn24 Video: tvn24

Adam Szłapka i Jacek Sasin byli gośćmi programu "Tak jest"

23.01 | - My składamy wniosek na Jarosława Kaczyńskiego do Komisji Etyki, bo on z premedytacja obraża osoby niepełnosprawne - mówił w programie "Tak jest" Adam Szłapka (Nowoczesna). - Pan może na rekach był noszony przez tych KOD-owców 16 grudnia, ja miałem okazję zobaczyć jak oni się zachowywali wobec posłów Prawa i Sprawiedliwości - odpowiedział Jacek Sasin (PiS). Posłowie odnieśli się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że protestujące osoby to "osoby specjalnej troski".

