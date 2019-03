"Nad śledztwem rozpostarło się jakąś ciemną zasłonę"

Video: tvn24

Czuchnowski: ksiądz Sawicz zniknął, nikt nie wie gdzie on jest

15.02 | "Gazeta Wyborcza" ujawnia dziś, co austriacki biznesmen zeznał w miniony poniedziałek w prokuraturze ws. budowy wieżowców na Srebrnej. Jak podaje Gazeta Wyborcza, Gerald Birgfellner miał mówić, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu Rafałowi Sawiczowi z Rady Fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. We "wstajesz i Wiesz" Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej" tłumaczył jak to się stało, że ksiądz Sawicz wszedł do rady.

