Mazurek: dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie KNF nie jest potrzebne

Video: tvn24

Kopcińska o spotkaniu premiera z byłym szefem KNF

14.11 | - To nie chodzi o to, czy premier chce się spotkać, czy nie. Premier jako szef rządu dopełnił wszystkich wszystkich formalności, jakie powinien podjąć natychmiast, żeby sprawę wyjaśnić - mówiła w środę rzecznik rządu Joanna Kopcińska, odpowiadając na pytanie, czy dojdzie do spotkania Mateusza Morawieckiego z byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego, Markiem Chrzanowskim.

»