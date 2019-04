Unijny trybunał wyznacza dodatkową rozprawę. Wzywa przedstawicieli nowej KRS

Video: tvn24

Sędzia Sądu Najwyższego o "oszczędnym gospodarowaniu...

22.11 | - To się chyba arogancja nazywa - ocenił w "Kropce nad i" sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka. - To jest chyba poczucie bezkarności i brnięcie w tę arogancję. Mówiłem o oszczędnym gospodarowaniu własnym wstydem. I to moim zdaniem jest przejaw tego - dodał. Skomentował w ten sposób wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika. W "Rozmowie Piaseckiego" odnosząc się do już siódmej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym za kadencji PiS, powiedział: Może być jeszcze piętnaście [nowelizacji - przyp. red.], jeżeli będzie taka potrzeba. Proszę pamiętać, zmieniamy wymiar sprawiedliwości, a 28 lat nikt tego nie dotykał. Wszyscy się tego bali. My zdecydowaliśmy się, bo obiecaliśmy ludziom i dzisiaj mogę powiedzieć dalej, że to nie jest koniec - mówił wiceminister.

