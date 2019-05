Trzeci dzień matur. Przed uczniami język angielski





»

Maturzyści przystąpią dziś po godzinie 9. do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze.

Kłopoty wokół matur. Policja: wzmacniamy służbę patrolową w pobliżu szkół Policja obejmie... czytaj dalej » Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Chęć zdawania na maturze angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 251 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 93 proc. z nich.

Część z nich po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Taką chęć zadeklarowało aż 154,8 tys. abiturientów.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy dziś piszą egzamin z angielskiego.

Razem z nimi piszą go też abiturienci z wcześniejszych roczników. Takich osób jest łącznie kilkanaście tysięcy w całym kraju.

Dyskretna ochrona szkół. Czytaj o planowanych działaniach policji w czasie matur

Źródło: PAP Terminy egzaminów maturalnych i podawania ich wyników

Minimum do uzyskania matury

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Maturzyści zmierzyli się z matematyką. Zobacz arkusze Ponad 311 tysięcy... czytaj dalej » Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej, która przeprowadzona będzie od 3 do 19 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki części pisemnej 20 sierpnia, a ustnej 20-21 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 4 lipca.

Źródło: PAP Najchętniej wybierane przedmioty na poziomie rozszerzonym