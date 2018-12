W Sejmie debata o wotum zaufania dla rządu. Wniosek złożył premier Morawiecki

12.12 | - Gdyby było wotum nieufności to i tak by to przegłosowali, mają większość, to oczywiste - mówiła Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla jego gabinetu.

Wniosek o wotum zaufania dla swego rządu złożył w środę premier Mateusz Morawiecki. Tłumaczył, że Sejm powinien "wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do tego, czy ma być kontynuowany program reform". Marszałek Marek Kuchciński (PiS) wprowadził ten punkt od razu do porządku obrad. Po wystąpieniu premiera odbędzie się debata.

Premier: Widzę historyczną szansę, żebyśmy w ciągu 10 lat dogonili Włochy jeśli chodzi o PKB na obywatela. To marzenie jest możliwe do realizacji, osiągniemy to z rządem PiS

Morawiecki do opozycji: w waszych czasach dniem wolności podatkowej był 24 czerwca a w 2017 roku to był 6 czerwca, a w przyszłym roku mam nadzieję, że to będzie 4 czerwca. Ten dzień wolności podatkowej pokazuje, że my obniżamy podatki w porównaniu do tego, co działo się w waszych czasach.

Morawiecki: odbudowujemy to, co w czasach PO-PSL było zwijane - posterunki policji czy połączenia kolejowe

"Elegancki konstruktor gładkiego kłamstwa". Pierwszy rok rządów premiera Morawieckiego 11 grudnia mija... czytaj dalej » Premier zabrał głos podczas posiedzenia Sejmu w środę. - Mijają teraz trzy lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą, politykę społeczną - mówił szef rządu.



- W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, w pewnej debacie wyjaśnić, co dla społeczeństwa jest tą drogą, którą społeczeństwo wybiera - czy ta droga wspólnotowa - droga, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, za całą naszą wspólnotę - czy droga, która wcześniej w różnych latach III RP była proponowana - dodał.



Premier ocenił, że jego propozycja jest jasna i chciałby ją wzmocnić w dyskusji.

- Sejm jest emanacją woli narodu i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform. Dlatego zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby wysoka izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do tego, czy ma być kontynuowany program reform, program zmian, który zaproponowaliśmy - powiedział Mateusz Morawiecki w Sejmie.

Dodał, że na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE musi mieć pewność, że rząd ma mandat i poparcie większości parlamentarnej.

- Wprowadziłem do porządku obrad w tej chwili punkt dotyczący wyrażenia rządowi wotum zaufania - poinformował po przerwie marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Pod koniec listopada PO złożyła wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla gabinetu Morawieckiego.

Jak wynika z harmonogramu obrad zamieszczonego we wtorek wieczorem na sejmowej stronie internetowej, Sejm miał się zająć wnioskiem PO w piątek wieczorem.

"Taktyczna zagrywka"

Ryszard Petru, lider partii Teraz! podkreślił, że "takie wnioski o wotum zaufania, czy wotum nieufności i tak nie mają szansy powodzenia". - PiS i tak by wygrał to głosowanie, bo ma większość - stwierdził. Ocenił, że jest to "taktyczna zagrywka". - Ale debata, podsumowanie trzech lat rządów dzisiaj się odbędzie. To nie jest kwestia tylko jego (premiera - red.) mandatu, ale całego PiS - zaznaczył Petru.

- Gdyby było wotum nieufności, to i tak by to przegłosowali, mają większość, to oczywiste - mówiła Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. Dodała, że "każda taka okazja to okazja do pokazania, w jaki sposób te rządy krzywdzą Polskę". - My jesteśmy od trzech lat gotowi do tego, żeby punktować PiS, ponieważ cały czas obserwujemy co oni robią. Przykładów jest tak dużo, że jedynym problemem jest to, że czas jest za krótki - wskazywała Lubnauer.

- Wiedzieliśmy, że PiS jest w głębokiej defensywie politycznej i będzie szukał okazji, żeby przejść do kontrataku - skomentował rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. W jego ocenie wniosek premiera to "propozycja politycznego spektaklu". - Ten rząd powinien zostać odwołany, bo jest słaby. Silny tylko głosami PiS-u, a słaby jeśli chodzi o poparcie społeczne. Należy dać temu wyraz - podkreślił Grabiec.

- Chodzi oczywiście o wyprzedzenie wotum nieufności - uznał wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15 Stanisław Tyszka. W jego ocenie, "posłowie, którym obywatele dobrze płacą, powinni przepytać premiera". - Jeżeli robi się wszystko na chybcika ze względów czysto i wyłącznie PR-owych, to takiej możliwości nie ma - dodał. Podkreślił, że wniosek premiera to "triumf PR-u nad merytoryką".