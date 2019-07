Premier zdradził termin wyborów? Szef jego kancelarii tłumaczy

Premier podawał tę datę jako pierwszy możliwy termin, w którym mogą odbyć się wybory. Być może nawet się odbędą, ale to jest decyzja pana prezydenta - mówił w "Faktach po Faktach" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Tłumaczył słowa Mateusza Morawieckiego, który kilka godzin wcześniej na konwencji w Katowicach mówił o 13 października jako dacie wyborów parlamentarnych. Oficjalnie termin ten nie został jeszcze ogłoszony.

W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Myśląc: Polska". W czasie sobotniego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki powiedział: - Rząd nie jedzie na wakacje, od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk został zapytany w "Faktach po Faktach", czy to oznacza, że 13 października jako termin wyborów parlamentarnych jest już pewny. - Byłem w czasie wystąpienia pana premiera na sali i słyszałem bardzo wyraźnie, że pan premier podawał to jako pierwszy możliwy termin, w którym mogą odbyć się wybory - tłumaczył bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego.

- Być może nawet się odbędą (tego dnia - red.), ale to jest decyzja pana prezydenta (Andrzeja Dudy). Mamy cały miesiąc i kilka weekendów, w których te wybory mogą się odbyć - dodał.

- My jesteśmy gotowi, a właściwie chcemy być przygotowani tak, żeby niezależnie od terminu wyznaczonego przez pana prezydenta wziąć udział w tych wyborach, wcześniej przekonując Polaków do tego, że to program Prawa i Sprawiedliwości jest najlepszy z punktu widzenia rozwoju naszego kraju - podkreślił Dworczyk.

"Niektóre pomysły naszych oponentów są szkodliwe dla Polski"

Dworczyk odniósł się też do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które padły na konwencji w Katowicach. Szef partii rządzącej mówił między innymi o "wielkiej ofensywie zła", z którą PiS musi wygrać.

Oglądaj Wideo: tvn24 Kaczyński: musimy odrzucić wielką ofensywę zła

- Pan prezes miał długie wystąpienie, podkreślające kierunek, w którym Prawo i Sprawiedliwość zmierza od wielu, wielu lat. My mamy tę cechę jako partia polityczna, że zawsze duży nacisk kładziemy na program - przekonywał Dworczyk.

- Teraz wypracowujemy nowy program i ten program oparty jest o fundament wartości chrześcijańskich, konserwatywnych - dodał.



- W centrum naszych zainteresowań, naszych działań stoi człowiek i staramy się budować model solidarnościowo-republikański. I myślę, że byłoby obłudą, gdybyśmy mówili, że z wszystkimi pomysłami, z wszystkimi projektami czy przekonaniami naszej konkurencji politycznej zgadzamy się. Uważamy, że niektóre pomysły naszych oponentów politycznych są po prostu szkodliwe dla Polski i prezes Kaczyński o tym wyraźnie powiedział - tłumaczył Dworczyk.