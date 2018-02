Krok do przodu czy dreptanie w miejscu? Morawiecki z wizytą w...



Praworządność, bezpieczeństwo, gospodarka, historia - długi jest protokół rozbieżności w stosunkach polsko-niemieckich. Pierwszy raz do Berlina pojechał premier Mateusz Morawiecki. Nie po to, by dokonywać przełomu, ale przekonywać o chęci współpracy.

