Półtorej godziny rozmowy Morawieckiego z Zełenskim





Współpraca polsko-ukraińska w dziedzinie gospodarki, energetyki i przemysłu zbrojeniowego, a także kwestie historyczne były głównymi tematami sobotniego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformował doradca szefa polskiego rządu Paweł Jabłoński.

Prezydent Ukrainy przebywa od soboty z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce. Jednym z jej punktów było spotkanie w kancelarii premiera z szefem polskiego rządu.

O godzinę dłużej

Ekshumacje i porządkowanie miejsc pamięci. Ustalenia Dudy i Zełenskiego Gotów jestem do... czytaj dalej » - To było bardzo konstruktywne spotkanie. Planowane na 30 minut przedłużyło się do ponad półtorej godziny. Premier pogratulował prezydentowi Zełenskiemu podwójnego zwycięstwa w wyborach i wskazał, że liczy na nowe otwarcie w stosunkach między naszymi krajami - podkreślił Jabłoński.

Jak dodał, głównym tematem rozmów prezydenta Ukrainy i polskiego premiera "była polsko-ukraińska współpraca w dziedzinie gospodarki i energetyki".

- Oba kraje łączy wspólny pogląd na gazociąg Nord Stream 2. Prezydent Zełenski podziękował premierowi Morawieckiemu za jednoznaczny sprzeciw wobec tego projektu, wielokrotnie wyrażany przez polski rząd w rozmowach z partnerami w Unii Europejskiej i USA - poinformował Jabłoński.

Podkreślił, że politycy rozmawiali też na temat obronności. - Chodzi o kwestie zbrojeniowe, m.in. współpracę w zakresie produkcji broni - doprecyzował Jabłoński.

Poza kwestiami gospodarczymi omówiono też sprawy historyczne. - Premier Morawiecki podkreślił, jak ważne jest dla Polski rozwiązanie kwestii blokowanych przez Ukrainę ekshumacji ofiar II wojny światowej, w tym zbrodni na Wołyniu. Zwrócił też uwagę, że pomimo wielu podziałów, Polaków i Ukraińców wiele łączy. Zwrócił uwagę szczególnie na fakt, że oba nasze narody były w przeszłości ofiarami sowieckich zbrodni, Wielkiego Głodu na Ukrainie i tzw. "Operacji Polskiej" NKWD - dodał Jabłoński.



Podczas pierwszej oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce, rozmowy z premierem @MorawieckiM dotyczyły perspektyw zintensyfikowania stosunków polsko-ukraińskich oraz polityki historycznej. pic.twitter.com/eDiRbM0CpZ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 31 sierpnia 2019

Rozmowa z Andrzejem Dudą

Wcześniej w sobotę Zełenski rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. W niedzielę prezydent Ukrainy weźmie udział w uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.



Na pl. Piłsudskiego wystąpienia wygłoszą prezydenci Polski i Niemiec, a także wiceprezydent USA Mike Pence. Początkowo przemówienie wygłosić miał prezydent USA Donald Trump, jednak w czwartek jego wizyta w Polsce została przełożona w związku z nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian.