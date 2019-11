Premier zapoznał się z raportem CBA w sprawie Banasia

Premier zapoznał się z raportem CBA dotyczącym szefa NIK Mariana Banasia - poinformował rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodał, że wnioski z tego raportu będą "przedmiotem dalszych analiz". - Zwracamy się do premiera Morawieckiego, aby odtajnił i przedstawił opinii publicznej raport przygotowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

"Premier zapoznał się z raportem CBA dotyczącym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z przepisami prawa wnioski wynikające z raportu będą przedmiotem dalszych analiz" - napisał na Twitterze.



Premier zapoznał się z raportem CBA dotyczącym Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Zgodnie z przepisami prawa wnioski wynikające z raportu będą przedmiotem dalszych analiz. — Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) 28 listopada 2019

Lewica: zwracamy się do premiera, aby odtajnił raport CBA w sprawie Banasia

Przedstawiciele klubu Lewicy poinformowali w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że złożyli wniosek do premiera Morawieckiego o upublicznienie raportu CBA w sprawie Banasia. - Zwracamy się do premiera Morawieckiego, aby odtajnił i przedstawił opinii publicznej raport przygotowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewica: zwracamy się do premiera, aby odtajnił raport CBA w sprawie Banasia

Kontrola CBA

CBA poinformowało 16 października o zakończeniu trwającej od kwietnia kontroli oświadczeń majątkowych Banasia, obejmującej dokumenty złożone w latach 2015-2019, gdy był kolejno wiceministrem i ministrem finansów.

Terlecki milczy, Budka mówi o sprawie "nie do wytłumaczenia" Nie ma żadnego... czytaj dalej » Prezes NIK miał siedem dni na zgłoszenie uwag do ustaleń służb. Banaś oświadczył, że 16 października zakończył urlop bezpłatny i przystąpił do wykonywania obowiązków w NIK. Pod koniec października pismo z uwagami Banasia do zastrzeżeń CBA po kontroli jego oświadczeń majątkowych trafiło do Biura. Jego treść nie jest znana.

W środę rzecznik rządu Piotr Mueller informował w "Rozmowie Piaseckiego" W TVN24, że premier Morawiecki nie przeczytał jeszcze raportu.

Sam Morawiecki mówił w sobotę na antenie RMF FM, że jeśli raport będzie niekorzystny dla Mariana Banasia, to "być może zadzwoni" w tej sprawie do prezesa NIK. - Ale poczekajmy na takie działanie, jak zapoznam się z raportem - mówił.

Hotel na godziny i sprawa oświadczeń majątkowych

W wyemitowanym 21 września reportażu dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel przyjrzał się kamienicy w krakowskim Podgórzu, którą do oświadczeń majątkowych wpisywał prezes NIK. Trafił na prowadzony tam hotel na godziny i spotkał przestępcę skazanego prawomocnym wyrokiem.

>> REPORTAŻ "SUPERWIZJERA" TVN "PANCERNY MARIAN I POKOJE NA GODZINY"

Banaś przestanie być szefem NIK? Wiceszef PiS: jest kilka magicznych sposobów - Prezes... czytaj dalej » Mężczyzna w obecności reportera odbył rozmowę telefoniczną, twierdząc, że rozmawia z Marianem Banasiem. Po publikacji reportażu prezes NIK przyznał, że rzeczywiście odebrał ten telefon i tłumaczył, że wynajął kamienicę synowi tego mężczyzny. Zaprzeczał, jakoby był to jego bliski znajomy.

W ostatnim upublicznionym oświadczeniu majątkowym Banaś zadeklarował, że z wynajmu dwóch mieszkań i 400-metrowej kamienicy w 2018 roku zarobił trochę ponad 65 tysięcy złotych. To oznacza średni miesięczny dochód w wysokości 5475 złotych.

Za wynajem podobnej kamienicy w takiej krakowskiej lokalizacji, według lokalnych biur nieruchomości mógłby uzyskać co najmniej trzy razy więcej - około 15 tysięcy złotych miesięcznie.