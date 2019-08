Morawiecki: powinniśmy pracować nad nowym traktatem rozbrojeniowym

Foto: Reuters Video: APTN

TASS: Myśliwce Su-17 odepchnęły NATOwski F-18 od samolotu...

14.08 | Samolot lecący z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu przelatywał nad wodami międzynarodowymi w towarzystwie dwóch maszyn z Floty Bałtyckiej. Minister leciał z Kaliningradu do Moskwy. Jak oświadczył obecny na pokładzie dziennikarz, w pewnym momencie do maszyny miał próbować zbliżyć się myśliwiec F-18, należący do jednego z krajów członkowskich NATO. Interwencję wobec maszyny miały podjąć rosyjskie Su-27, które odepchnęły go od samolotu Szojgu. Myśliwce należały prawdopodobnie do Hiszpanów, którzy obok Brytyjczyków i Węgrów biorą obecnie udział w misji Baltic Air Policing, chroniąc nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią.

