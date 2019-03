Premier wierzy w niewinność Andruszkiewicza. Śledztwo "nie jest powodem do dymisji"

Video: Adrianna Otręba / Fakty po południu

Reakcje na materiał "Superwizjera" TVN. "Ten facet nie...

Ponad miesiąc po tym, gdy Adam Andruszkiewicz objął obowiązki ministra cyfryzacji, podnoszą się głosy polityków, którzy wzywają go do dymisji. To reakcje na to, co ujawnili dziennikarze "Superwizjera" TVN. Światło dzienne ujrzały informacje obciążające Adama Andruszkiewicza. Dotyczą fałszowania i kierowania fałszowaniem prawie 300 podpisów pod listami poparcia.

»