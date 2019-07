Premier na Jasnej Górze: jesteśmy na drodze ku lepszej, sprawiedliwej, wielkiej Polsce

Foto: PAP/Waldemar Deska Video: tvn24

Jażdżewski: Kościół nie wyróżnia się, niestety, świętością...

10.07| Leszek Jażdzewski, odnosząc się do swoich słów z 3 maja, tłumaczył, że "to nie była wyjątkowa krytyka Kościoła, tylko to było wypowiedzenie, że instytucja, która ma wiele problemów ze sobą i nie spełnia pewnych podstawowych kryteriów, nie powinna pouczać Polaków, jak mają żyć".

»