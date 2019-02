"Z niedowierzaniem przyjęli propozycję" rezygnacji z matematyki na maturze

Naukowcy zrzeszeni w instytutach Polskiej Akademii Nauk odnieśli się krytycznie do propozycji Naczelnej Izby Kontroli, dotyczącej zawieszenia obowiązku zdawania matematyki na maturze. List otwarty w tej sprawie podpisało 44 dyrektorów instytutów Akademii.

W opublikowanym we wtorek raporcie Najwyższa Izba Kontroli zasugerowała zawieszenie obowiązkowego dla wszystkich uczniów egzaminu maturalnego z matematyki - do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach.

Koniec z obowiązkową maturą z matematyki? Najwyższa Izba... czytaj dalej » Zdaniem NIK "nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia". NIK zwróciła się Ministerstwa Edukacji Narodowej o rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki, jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów, o czym we wtorek informował prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski.

Propozycję NIK przyjęli "z niedowierzaniem"

Do propozycji NIK odnieśli się krytycznie naukowcy zrzeszeni w instytutach Polskiej Akademii Nauk - dyrektorzy instytutów PAN. "Z niedowierzaniem przyjęliśmy propozycję zawartą w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącą zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki" - czytamy w liście otwartym.

Jak zaznaczają naukowcy z PAN, społeczeństwo polskie obecnie boryka się z głębokim kryzysem kultury matematycznej. Ich zdaniem kryzys ten jest związany z trwającym przez kilkadziesiąt lat brakiem obowiązku zdawania matury z tego przedmiotu.

Naukowcy zauważają, że konieczna jest debata wokół programu i metod nauczania, jednak umniejszanie rangi tego przedmiotu poprzez zawieszenie obowiązku zdawania go na maturze może doprowadzić do zapaści cywilizacyjnej w naszym kraju.

Podkreślają też, że matematyka jest obecnie fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i niski poziom jej znajomości odbiera młodym pokoleniom szanse na lepszą przyszłość.

"Świat idzie szybko do przodu, rozwijają się i zmieniają koncepcje na temat tego, jak i czego uczyć w szkole publicznej, jeśli chodzi o matematykę. To zrozumiałe i taka dyskusja jest w Polsce potrzebna. Obniżenie rangi wykształcenia matematycznego w żadnym stopniu nie przyczyni się jednak do rozwiązania problemu, przed którym stoimy" - napisali autorzy listu otwartego.

Raport NIK o nauczaniu matematyki. Izba zaleca zawieszenie obowiązkowej matury Królowa nauk w... czytaj dalej » "Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość" - dodali.

Pod listem podpisali się dyrektorzy instytutów PAN - profesorowie nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych, m.in. Lech Mankiewicz, Jacek Kuźnicki, Piotr Zielenkiewicz, Rafał Kowalczyk, Roman Puźniak, Beata Orlecka-Sikora, Andrzej Rychard, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Sebastian Tarcz, Jan Marcin Więsławski, Marek Jeżabek, Marcin Opałło i Anna Zielińska.

Ministerstwo nie zrezygnuje z matematyki

Do wniosków Najwyższej Izby Kontroli odniosło się we wtorek Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poinformowało, że matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich.

"Egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty z matematyki oraz egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym to jedyne, rzetelne narzędzia służące weryfikacji poziomu wiadomości, a także umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kompetencji matematycznych. Bez tych narzędzi nie będzie żadnej możliwości wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków służących kształceniu" - podkreślił resort.