Była prezes Wisły Kraków zatrzymana

Była prezes Wisły Kraków Marzena S. została zatrzymana we wtorek przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Razem z nią zatrzymano między innymi Annę M.-Z., żonę gangstera, który do ubiegłego roku kontrolował krakowski klub. Zatrzymanie potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jak ustalił portal tvn24.pl, chodzi o wyprowadzenie z Wisły Kraków co najmniej kilkuset tysięcy złotych.