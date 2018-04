"My, Polacy, uważamy za swój obowiązek nieść światu świadectwo o Holokauście"





Foto: Jacek Bednarczyk / PAP | Video: tvn24 Duda: niech nigdy więcej nikt nie ośmieli się podnieść ręki na naród żydowski

Nazistowski plan zagłady nie powiódł się, naród żydowski ocalał i niechaj nikt, nigdy więcej nie ośmieli się podnieść ręki na naród żydowski - powiedział w czwartek Andrzej Duda, który wraz z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem wziął udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu.

W czwartek prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuwen Riwlin wzięli udział w Marszu Żywych, upamiętniającym ofiary Holokaustu w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau. Młodzież i ocaleni z Zagłady ramię w ramię w Marszu Żywych Około 12 tysięcy... czytaj dalej »

Duda: nie sposób zrozumieć okrucieństwa

Prezydent podkreślił, że Auschwitz-Birkenau na całym świecie jest "symbolem i synonimem Holokaustu", przez który "przeszło" w latach 1941-1945 ponad milion Żydów deportowanych z całej Europy.

Jak mówił - ich droga była "tragicznie, przerażająco krótka", a od przyjazdu do obozu do czasu śmierci często nie mijała nawet godzina.

- Spotykamy się więc w miejscu, gdzie nazistowskie Niemcy popełniły największą w dziejach zbrodnię ludobójstwa. Nie sposób zrozumieć, jak mogli dopuścić się takiego okrucieństwa - mówił prezydent.

Andrzej Duda przypomniał następnie kilka stuleci wspólnego, pokojowego życia narodów polskiego i żydowskiego w ramach suwerennej Polski. - Trudno sobie wyobrazić, że przez wiele poprzednich wieków, to stare, historyczne, polskie miasto, Oświęcim, nie kojarzyło się z antysemityzmem, rasizmem i eksterminacją - zauważył. "Nigdy więcej antysemityzmu, nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej Holokaustu" Spotykamy się,... czytaj dalej »

- Tak się stało dopiero za sprawą agresji nazistowskich Niemiec, które w 1939 roku zniszczyły niepodległą Polskę, polskie państwo i przyniosły na naszą ziemię swoje fabryki śmierci, komory gazowe i krematoria - dodał Duda.

- Mój kraj przez tysiąc lat był dla narodu żydowskiego (...) gościnnym, bezpiecznym domem. Byliśmy razem współobywatelami jednego suwerennego państwa, razem walczyliśmy o odzyskanie wolnej Polski w latach 1918-1920, wspólnie ją budowaliśmy - zaznaczył prezydent.



Duda stwierdził, że współistnienie narodu polskiego i żydowskiego "zostało brutalnie przerwane" przez Niemców, którzy "na okupowanym terytorium Polski wprowadzili własne, nieludzkie prawa".

- Zamknęli Żydów w gettach, a za wszelką udzielaną im pomoc karali śmiercią. Chcieli złamać solidarność obywateli Rzeczpospolitej. Odgrodzili nasze narody murami i drutem kolczastym - mówił prezydent. Mimo to - jak dodał Duda - "wielu Polaków, na różne sposoby, starało się nieść ratunek Żydom". Izrael na chwilę stanął. Cisza ku czci ofiar Holokaustu W Dniu Pamięci o... czytaj dalej »

"Plan zagłady nie powiódł się"

Prezydent stwierdził, że "pamięć i prawda o Zagładzie sprawiają, że oba nasze narody tak mocno, może jak nikt inny, doceniają posiadanie silnego państwa, które jako jedyne może nam zagwarantować bezpieczeństwo, pomyślność i swobodny rozwój".

- Cierpienie doświadczone tutaj przez naród żydowski przekracza możliwości ludzkiego pojmowania i ludzkiej wyobraźni, dlatego przez obecność w tym miejscu chcemy wyrazić nasze uczucia i chcemy oddać hołd pomordowanym, oddać hołd ofiarom - dodał.

- Dzisiaj z szacunkiem, podziwem i sympatią patrzymy na państwo Izrael, które za kilka tygodni będzie obchodzić rocznicę niepodległości - zaznaczył. - Istnienie państwa Izrael, jego siła i suwerenność, to ostateczny dowód klęski niemieckich zbrodniarzy - dodał.

- Nazistowski plan zagłady nie powiódł się, naród żydowski ocalał i niechaj nikt, nigdy więcej nie ośmieli się podnieść ręki na naród żydowski - stwierdził prezydent.

Prezydent mówił, że Polacy za swój obowiązek uważają niesienie świadectwa o Holokauście.

- Robiliśmy to już wtedy, kiedy Niemcy go dokonywali. Zbrodnie popełniane przez nich tu w Auschwitz dokumentował w swoich raportach rotmistrz Witold Pilecki. Relację o zagładzie Żydów przez okupantów niemieckich - Jan Karski, emisariusz rządu polskiego na uchodźstwie przekazał bezpośrednio najwyższym władzom państw alianckich – Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych – podkreślił prezydent.



Jak mówił, świat pozostał wtedy głuchy na polskie wezwania. - Miarą obojętności było to, że informację o apelu polskiego rządu, o pomoc w ratowaniu Żydów zamieszczono 11 grudnia 1942 r. w "New York Timesie", w krótkiej notatce i to dopiero na ósmej stronie. Nie chciano wierzyć, że coś takiego może dziać się w samym środku Europy – zaznaczył Andrzej Duda