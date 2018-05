"Dzisiaj politycy PiS patrzą na nas przerażeni"





»

- Będziemy walczyć o wolność, godność, demokrację, konstytucję, niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłość sądów i Polskę w Europie - mówił w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna podczas Marszu Wolności. - Walka, którą prowadzimy od ponad dwóch lat, ciągle trwa - dodał.

- Będziemy walczyć o wolność, o godność, o demokrację i o Polskę w Europie. Tu, na Marszu Wolności, chcę podziękować tym, którzy od dwóch i pół roku, razem z nami, a my razem z nimi, walczymy o te najważniejsze sprawy: o konstytucję, o niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego, o niezawisłość sądów, o demokrację, o wolne wybory - mówił Schetyna podczas Marszu Wolności.

Jego uczestnicy skandowali: "Wolność, równość, demokracja", "Zjednoczona opozycja", "Obronimy demokrację", "Wszyscy razem, pięści w górę, obalimy dyktaturę".

"Nie chcemy takiej Polski". Ruszył Marsz Wolności Wystąpienia... czytaj dalej »

"Idzie na was normalna, uśmiechnięta, obywatelska Polska"

- Ten marsz ma swój początek i koniec. Przed nami długi marsz, on potrwa jeszcze blisko dwa lata, a skończy się wiosną 2020 roku po wyborach prezydenckich - zapowiedział Schetyna.

- Dzisiaj politycy PiS przestraszeni, schowani za firankami, obserwują nas, patrzą na nas przerażeni. Myślą, ile jeszcze będą mogli wypłacić sobie nagród, ile przyznać premii, ile rozbić samochodów służbowych. Ale dzisiaj wam mówię: wasz koniec jest bliski i musicie przegrać, bo idzie na was normalna, uśmiechnięta, obywatelska Polska - zapowiedział Schetyna.

Lider PO pozdrowił także protestujących w Sejmie: - Jesteśmy z wami.

"Odrabiamy lekcję"

Grzegorz Schetyna wyraził nadzieję, że opozycja zwycięży w czterech najbliższych wyborach - samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, parlamentarnych i prezydenckich.

- Wygramy wybory, bo odrabiamy lekcję. Słuchamy tego, co mówią Polacy, czego oczekują wyborcy - mówił lider Platformy.

Schetyna wspomniał o koalicji obywatelskiej. - Jesteśmy z Nowoczesną, innymi środowiskami, także lewicowymi i liberalnymi. Jesteśmy z ruchami miejskimi. Jesteśmy otwarci na wszystkie ugrupowania, ale tylko te, które wiedzą, jak bardzo ważna dla nas jest wolność jednostki, demokracja, praworządność, szacunek do konstytucji - oświadczył.

"Amia 100 tysięcy ludzi"

W ocenie przewodniczącego PO obywatelscy wolontariusze są gwarantem uczciwych wyborów. - To jest to, co da nam gwarancje, że głosy nie będą liczyć komisarze PiS-owscy, ale uczciwi ludzie, bo tak musi być - zapowiedział.

- Po zbudowaniu armii 100 tysięcy ludzi, którzy jako mężowie zaufania, członkowie komisji (wyborczych - red.) będą patrzeć na ręce, będą pilnować każdego głosu, każdego krzyżyka na wyborczej karcie. Oni dadzą nam gwarancję tego, że nasze zwycięstwo będzie prawdziwe i będziemy się mogli z niego cieszyć - wyjaśnił Schetyna.

Zdaniem lidera PO "musimy patrzeć na ręce PiS-owskiej patologii". - Musimy mieć pewność, że nigdy nie wróci do władzy ekipa, która przychodzi do władzy po to, żeby zabierać wolność innym, żeby łamać demokrację, żeby niszczyć konstytucję, żeby walczyć z praworządnością. Nie pozwolimy na to - oświadczył.

Trzeci Marsz Wolności

Organizowany przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Komitet Obrony Demokracji Marsz Wolności rozpoczął się w sobotę na rondzie de Gaulle’a w Warszawie. Przed godziną 13 uczestnicy zebrali się na skrzyżowaniu i zablokowany został ruch w Alejach Jerozolimskich i na Nowym Świecie. Przeszli Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. Tam zakończy go koncert z udziałem polskich muzyków.

To już trzecie tego typu wydarzenie organizowane przez opozycję.