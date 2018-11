Amerykanie ostrzegają przed marszem 11 listopada. "Unikać tłumów, nie zwracać na siebie uwagi"

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce wydała ostrzeżenie w związku z Marszem Niepodległości, który odbędzie się w niedzielę w Warszawie. Dyplomaci apelują do Amerykanów, którzy przebywają w polskiej stolicy o unikanie przebywania na trasie manifestacji i niezwracanie na siebie uwagi. Podobne ostrzeżenie wydał też Departament Stanu USA.

Marsz na stulecie. Miller: a biedna Polska Ludowa była w stanie stworzyć tysiąc szkół - Skoro biedna... czytaj dalej » Ambasada przypomina, że "w poprzednich latach niektórzy uczestnicy marszu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nieśli transparenty, rzucali race i skandowali hasła wymierzone w mniejszości rasowe, seksualne i religijne". Pisze też o "starciu uczestników marszu z demonstrantami z kontrmanifestacji".

W związku z tym placówka dyplomatyczna apeluje do obywateli USA, którzy przebywają w Warszawie, aby w niedzielę unikali trasy marszu, nie zwracali na siebie uwagi i starali się trzymać z dala od tłumów.

Departament Stanu o przemocy w poprzednich latach

Podobne ostrzeżenie wydał Departament Stanu USA. Na Twitterowym profilu Biura Spraw Konsularnych opublikowano informację o marszu i przypomniano, że w poprzednich latach dochodziło do przemocy między manifestującymi i kontrdemonstrantami.



#Warsaw#Poland: Several events will take place on Nov. 11 in conjunction with Polish Independence Day. A march may take place from Sejm Parliament Building to Wybrzeże Szczecińskie. Violent incidents have occurred between marchers and counter-demonstrators in previous years. pic.twitter.com/et5Up4xvZb — Travel - State Dept (@TravelGov) November 8, 2018

Ostrzega też Kanada

O marszu informuje też ambasada Kanady. Przypomina, że "nawet pokojowe demonstracje mogą w każdej chwili przerodzić się w agresję". Kanadyjczycy wskazują na utrudnienia w poruszaniu się po stolicy komunikacją miejską w czasie marszu i apelują - podobnie jak Amerykanie - o unikanie tłumów i trasy demonstracji.

Źródło: travel.gc.ca Ostrzeżenie kanadyjskiej ambasady

Zamieszanie wokół obchodów

Szef KPRM o marszu: minister Błaszczak jest gwarantem, że będzie to dobrze zorganizowane Wierzę, że... czytaj dalej » Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała w środę decyzję o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, współtworzone przez m.in. Ruch Narodowy i Obóz Narodowo-Radykalny.



W związku z tą decyzją w środę doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego ustalono, że zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz", który będzie miał charakter uroczystości państwowej. Organizacją marszu, który będzie objęty patronatem narodowym przez prezydenta Dudę, zajmie się rząd.



W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie zakazu organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada w centrum stolicy.