"Wysyłamy sygnał do wszystkich stron sceny politycznej: sądy będą od was niezależne"

Iustitia apeluje do sędziów o zgłaszanie kandydatur do SN

Video: tvn24

26.09 | Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zaapelowało do czynnych sędziów o zgłaszanie swoich kandydatur do Sądu Najwyższego. Ma to związek z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania uchwały nowej Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej.

