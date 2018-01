Czechy poszły śladem Francji. Markety będą musiały oddawać jedzenie na biednych i potrzebujących. Pomysł słuszny i szlachetny, ale nie przewidziano jednego. Banki żywności alarmują, że nie są w stanie przyjąć takiej ilości jedzenia i przekazać go potrzebującym. Magazyn "Polska i Świat" przygląda się, jak Polska chce zagospodarować żywność zanim trafi ona na śmietnik.

To kolejny krok w walce z marnowaniem milionów ton jedzenia. Czeskie supermarkety i hipermarkety zamiast wyrzucać, muszą przekazywać żywność organizacjom charytatywnym.

- Jeśli państwo ułatwi, dając trochę chleba czy sera, to naprawdę nikt inny żadnej krzywdy nie będzie miał - podkreśla siostra Angieszka Koteja z Fundacji Po Pierwsze Człowiek.

Co roku na wysypiska trafia 88 milionów ton żywności

W praktyce jednak już pojawiają się problemy. Jak alarmują czeskie banki żywności, chociaż potrzebujących nie brakuje, nie ma ludzi i infrastruktury, która pozwoli do nich dotrzeć.

Co roku w Polsce marnuje się nawet 9 milionów ton żywności. Stać nas na to? Co roku w Polsce... czytaj dalej » - To dotyczy wszelkiego rodzaju żywności - świeżej, jak warzywa, owoce i mięsa, ale też produktów trwałych - wyjaśnia Maria Kowalewska z Federacji Polskich Banków Żywności.

Co najważniejsze, produkty te są pełnowartościowe, czyli nieprzeterminowane. Dlatego handlowcy wiedząc, że nie są w stanie sprzedać wszystkich starzejących się towarów, powinni zabierać je z półek jeszcze przed upływem terminu.

- Osoby potrzebujące to takie same osoby, jak każdy konsument. Mają pełne prawo dostać żywność pełnowartościową i bezpieczną - podkreśla Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Czechy, są - po Francji - drugim europejskim krajem, który w taki sposób próbuje walczyć z marnowaniem jedzenia, ale problem dotyczy całej Europy. Bruksela informuje, że każdego roku na wysypiska trafia 88 milionów ton żywności.

- Oblicza się, że około 180 kilogramów - nie pomyliłem się - 180 na jedną osobę w ciągu roku, a więc bardzo, bardzo dużo - zaznacza senator PiS Antoni Szymański.

Polska też przygotowuje przepisy

W Polsce ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności powstaje już półtora roku. Zgodnie z obecnym projektem, wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 400 metrów, miałyby zawrzeć umowę z organizacją charytatywną, i jej przekazywać niesprzedaną żywność. Jeżeli tego nie zrobią, narażą się na straty. Za każdy kilogram zmarnowanego jedzenia, oprócz kosztów utylizacji, będą musiały zapłacić 10 groszy.

Miliony ton żywności do kosza. Polacy w europejskiej czołówce W naszym kraju... czytaj dalej » Nowe przepisy w Polsce szybko jednak w życie nie wejdą. - Senat będzie rozpatrywał ustawę. Ta pójdzie jeszcze do Sejmu, i wróci do Senatu, a więc droga jest długa - tłumaczy Szymański.

- Jeśli to jest jadłodajnia, noclegownia po 200-300 osób, to te ilości są w stanie być wykorzystane - zapewnia Maria Kowalewska z Federacji Polskich Banków Żywności.

- Pod względem oszczędzania żywności, Francja stała się światowym liderem. Wyrzuca się tu mniej niż 2 procent produkowanego jedzenia, bo od 2016 roku supermarkety muszą oddawać jego nadmiar organizacjom charytatywnym. Za rok przepisem zostaną objęte też restauracje, które już muszą z reszta proponować pojemniki na wynos tym klientom, którzy na talerzu zostawili resztki jedzenia - wyjaśnia Anna Kowalska, korespondentka TVN24 BiS w Paryżu.

Warto jednak pamiętać, że najwięcej jedzenia marnują nie wielkie korporacje, a sami obywatele. Zgodnie z danymi Greenpeace z 9 milionów ton zniszczonego w Polsce jedzenia 2 miliony pochodzą z gospodarstw domowych. Oznacza to, że każdy Polak co roku wyrzuca ponad 50 kilogramów żywności.