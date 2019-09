Mariusz T. trafił do więzienia. Komisja zdecyduje, gdzie będzie odbywał karę

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Jest oferta terapeuryczna". Trynkiewicz skorzysta?

31.01 | - Jest oferta terapeutyczna, z której może skorzystać. Wtedy jeżeli będzie miał potrzebę zmienić się, skorzysta z tej oferty, to również jest możliwość (jego funkcjonowania - red.) w warunkach wolnościowych - podkreślił. - Podjąłbym się leczenia. Jeśli by mnie poproszono prowadzić terapię, to bym się podjął. Czy by mi się udało uzyskać efekt to już druga rzecz. Jako terapeuta ja nie mam oporów.

»