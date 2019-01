Błaszczak: Polska nie jest jedynie biorcą bezpieczeństwa, ale także dawcą





»

- Przyczyniamy się do tego, żeby ludzie mieszkający w Bośni i Hercegowinie mogli żyć w normalnych, pokojowych warunkach. Polska nie jest jedynie biorcą bezpieczeństwa, ale jesteśmy także dawcą bezpieczeństwa - mówił w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej wraz z ministrami z kancelarii premiera udał się w piątek z wizytą do Sarajewa, gdzie spotkał się między innymi z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującymi w bazie wojskowej w Butmir. Początkowo z żołnierzami miał spotkać się również premier Mateusz Morawiecki, ale ze względów zdrowotnych odwołał swój przyjazd.

Podczas apelu Błaszczak zwrócił uwagę, że to już 16. polski kontyngent służący w Bośni i Hercegowinie, co - jak ocenił - "stanowi dowód tego, jak skomplikowana jest sytuacja w tej części Europy, na Bałkanach Zachodnich, jak skomplikowana jest sytuacja w Bośni i Hercegowinie".

- My, Polacy, przyczyniamy się do tego, żeby Bośnia i Hercegowina była krajem normalnym, żeby ludzie zamieszkujący to państwo mogli żyć w normalnych warunkach, mogli żyć w pokojowych warunkach – mówił Błaszczak.

Szef MON zwracając się do polskich żołnierzy podkreślił, że ich służba "jest niezwykle ważna w kontekście naszej współpracy międzynarodowej".

- Wasza służba w Bośni i Hercegowinie dowodzi również tego, że my - jako Polska - nie jesteśmy jedynie biorcą bezpieczeństwa, że nie tylko cieszymy się z tego, że mamy gwarancje bezpieczeństwa, których udziela nam Sojusz Północnoatlantycki oraz nasza współpraca w ramach Unii Europejskiej, ale jesteśmy także dawcą tego bezpieczeństwa, zapewniamy bezpieczeństwo innym narodom – mówił Błaszczak.

Minister dodał, że Polska stara się udowodnić, że jest aktywna i solidarna. - Stąd też oczekujemy takiej solidarności od naszych partnerów w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali właśnie takiego wsparcia – podkreślił.

Jak dodał, ta aktywność, solidarność i poświęcenie Polski budują relacje międzynarodowe i są "dowodem trwałości relacji partnerskich w ramach, z jednej strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, a z drugiej w ramach Unii Europejskiej".

Spotkanie z dowódcami NATO

Podczas swojego wystąpienia Błaszczak nawiązał też do wcześniejszego spotkania z dowódcą wielonarodowych sił EUFOR w Bośni i Hercegowinie generałem Martinem Dorferem oraz z dowódcą sił NATO w tym kraju generałem Marti Bissell. Jak relacjonował, podczas spotkania rozmawiano na temat "naszej współpracy". - Współpracy wojskowej, na temat zadań, które stoją przed polskim kontyngentem, na temat zadań, jakie was spotykają każdego dnia pełniąc służbę tu w Bośni i Hercegowinie – mówił szef MON do polskich żołnierzy.

Jak dodał, zarówno generał Dorfer, jak i generał Bissell bardzo pochlebnie wyrażają się o aktywności żołnierzy Wojska Polskiego. - To były bardzo miłe słowa, czułem się dumny z tego, że właśnie tak oceniani są polscy żołnierze – powiedział Błaszczak.



Minister @mblaszczak rozmawiał dziś m. in. o sytuacji bezpieczeństwa w regionie z dowódcami misji w BiH: gen. dyw. Martinem Dorferem #EUFOR oraz gen. bryg. Marti Bissell #NATO. pic.twitter.com/iLxP4FCcV3 — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) 4 stycznia 2019

Medale dla żołnierzy

Szef MON dziękował też żołnierzom Polskiego Kontyngentu Woskowego "za codzienną służbę". Życzył im też wszystkiego dobrego w 2019 roku.

Podczas uroczystego apelu w PKW szef MON wręczył kilku żołnierzom medale "za zasługi dla obronności kraju". Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk w imieniu premiera Morawieckiego wręczył żołnierzom odznaczenia okolicznościowe oraz listy gratulacyjne.

Polska armia stacjonuje w BiH od przeszło 25 lat. Obecnie polski kontyngent składa się z żołnierzy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, a dowódcą XVI zmiany PKW EUFOR ALTHEA jest ppłk Jarosław Bondalski.

Misja EUFOR

Celem unijnej misji EUFOR ALTHEA jest szkolenie i budowa zdolności wojskowych sił zbrojnych Bośni i Hercegowiny oraz monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa.

W 2010 roku PKW EUFOR zakończył zadania stabilizacyjne w Bośni i Hercegowinie i od tamtej pory wypełnia zadania szkoleniowo-doradcze, udziela też pomocy humanitarnej. PKW stacjonuje w Sarajewie, Doboju i Banja Luce.

Operacja ALTHEA została uruchomiona w grudniu 2004 roku i jest największą operacją lądową Unii Europejskiej.