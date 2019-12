Sebastian Chwałek nowym wiceministrem obrony





Nowym wiceministrem obrony będzie Sebastian Chwałek – poinformował we wtorek Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony jednocześnie zdementował informacje mediów, że wiceszefem resortu zostanie były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

"Bardzo cenię Jarosława Zielińskiego, pracując w MSWiA wspólnie zrobiliśmy wiele na rzecz bezpieczeństwa Polski, ale to ja ustalam politykę kadrową MON, a nie media. Nowym wiceministrem, który zastąpi Marka Łapińskiego, będzie Sebastian Chwałek" – napisał we wtorek na Twitterze Mariusz Błaszczak.



Powrót do ministerstwa

Z ministerstwa do państwowej spółki. Kolejny transfer Sebastian Chwałek... czytaj dalej » To powrót Sebastiana Chwałka do resortu obrony. Wcześniej, w październiku 2018 roku, 42-letni członek Prawa i Sprawiedliwości złożył rezygnację z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie obrony Narodowej i tego samego dnia objął stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, skupiającej państwowe przedsiębiorstwa tej branży.

Mariusz Błaszczak nie przekazał informacji, czy w związku z nową funkcją w Ministerstwie Obrony, Chwałek zrezygnuje z funkcji wiceprezesa PGZ.

Nie wiadomo też, czy w związku z powrotem Sebastiana Chwałka do Ministerstwa Obrony, zostanie w końcu opublikowany projekt dotyczący Agencji Uzbrojenia. Gdy Chwałek jeszcze we wrześniu 2018 roku pracował, jako zastępca ministra obrony, zapowiadał taki projekt, ale po niespełna miesiącu odszedł do PGZ. Projekt w sprawie Agencji Uzbrojenia do dzisiaj nie został opublikowany.

W latach 2005–2015 kierował zespołem legislacji i analiz w biurze Klubu Parlamentarnego PiS. W 2007 roku był radcą premiera, kierował departamentem spraw parlamentarnych kancelarii premiera.