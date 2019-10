Polska eskorta amerykańskich bombowców. "Po raz pierwszy w historii"

Polskie myśliwce F-16 eskortowały amerykańskie bombowce B-2 i B-52, które uczestniczą w ćwiczeniu Global Thunder - poinformował w poniedziałek szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem włączenie "po raz pierwszy w historii" polskiego lotnictwa do tych ćwiczeń to dowód na "wzajemne zaufanie".

Amerykańskie bombowce, które przeleciały przez polską przestrzeń powietrzną, uczestniczyły w ćwiczeniu Global Thunder, organizowanym przez amerykańskie Dowództwo Strategiczne (USSTRATCOM).

"W sytuacji konfliktu, kryzysu możemy liczyć na współpracę z naszym sojusznikiem"

"Niewidzialne" bombowce wylądowały. "Będą latać i prowadzić misje w całej Europie" Trzy... czytaj dalej » - Bombowce strategiczne B-2 i B-52 przeleciały nad Polską i naszą częścią Europy, były eskortowane przez polskie F-16, stąd też bardzo ważna rola polskich sił powietrznych - powiedział minister obrony.

Błaszczak dodał, że "ćwiczenie dowodzi, iż Stany Zjednoczone przykładają dużą wagę do współpracy z Wojskiem Polskim i ma niezwykle istotny charakter, gdyż jest związane z odstraszaniem".



- To dowód tego, że Stany Zjednoczone poważnie traktują swoje obowiązki w sytuacji zagrożenia, a więc ćwiczą te rozwiązania, które służyłyby zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej, w sytuacji konfliktowej - podkreślił.



Szef MON dodał, że "z jednej strony relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi należą do najlepszych w historii, świadczy o tym deklaracja podpisana przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę dotycząca zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce, z drugiej strony należy podkreślić fakt ćwiczeń między wojskami polski i wojskami Stanów Zjednoczonych".



- Te ćwiczenia dowodzą, że w sytuacji konfliktu, kryzysu możemy liczyć na współpracę z naszym sojusznikiem. Włączenie - po raz pierwszy w historii - polskiego lotnictwa do tych ćwiczeń świadczy też o wysokim profesjonalizmie polskich pilotów i o wzajemnym zaufaniu miedzy wojskiem USA a Wojskiem Polskim - zaznaczył minister.

Źródło: Dowództwo Strategiczne USA Startujący bombowiec B-2

Odstraszają, wykrywają, w razie konieczności zwalczają ataki

Global Thunder to cykliczne ćwiczenie lotnicze o zasięgu globalnym organizowane przez amerykańskie Dowództwo Strategiczne, z udziałem innych dowództw, służb i agencji rządowych, a także sojuszników, w tym oficerów łącznikowych przy USSTRATCOM z Australii, Kanady, Danii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii.

Zadaniem USSTRATCOM jest odstraszanie, wykrywanie i w razie konieczności zwalczanie strategicznych ataków na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Źródło: Dowództwo Strategiczne USA Amerykański bombowiec B-52