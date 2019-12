Wzmianka Banasia "nakierowana na to, żeby wywołać furię Jarosława Kaczyńskiego"

Bertold Kittel: Myślę, że to, co obserwujemy, to jest gwałtowne zaostrzenie sytuacji, która nie jest już zwykłym sporem wokół urzędu, wokół stanowiska. Mamy tutaj sytuację, w której używa się przeciwko przeciwnikom argumentów niebywałych. To jest kwestia bezpieczeństwa rodziny, kwestia potencjalnego zatrzymywania członków rodziny. To jest sytuacja, której już nikt nie kontroluje.