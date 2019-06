"Kotwica bezpieczeństwa" odchodzi. "Nowy minister z jeszcze większą gorliwością zajrzy do naszych kieszeni"

Foto: PAP/Leszek Szymański/Rafał Guz Video: Fakty TVN

"Ona już wcześniej chciała uciec z tego pokładu". Czerwińska...

30.05 | "Rekonstrukcja plus" - takie jest hasło dla zmian w rządzie. Odejść mają ministrowie wyjeżdżający do Brukseli plus minister finansów Teresa Czerwińska. Ta ostatnia jednak podobno kariery publicznej nie kończy. Zdaniem polityków PiS-u minister Czerwińska ma przejść do innej instytucji publicznej.

»