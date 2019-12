Suski: Czytajcie ustawę. Zrozumcie sobie, jak chcecie

Sędziowie stanu wojennego płynnie przeszli w nową rzeczywistość. Ta zamknięta korporacja nie dokonała samooczyszczenia - mówił w piątek poseł PiS Marek Suski. To jeden z parlamentarzystów, którzy podpisali się pod projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. W TVN24 trwa wydanie specjalne.

PiS zgłasza projekt "ustawy represyjnej". Oto najbardziej kontrowersyjne propozycje Posłowie z klubu... czytaj dalej » Złożony w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości zakłada między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Ustawa w projektowanym brzmieniu zakazywałaby też sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz".

"Sędziowie stanu wojennego płynnie przeszli w nową rzeczywistość"

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya stwierdził w piątek, że "to jest po prostu stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości".

Pytany o to porównanie przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek, poseł PiS Marek Suski odparł: - Stan wojenny? Dzisiaj jest rocznica stanu wojennego. (Wojciech) Jaruzelski wyjechał czołgami na ulicę i strzelano do ludzi. Rzeczywiście, komunizm w Polsce dokonał wielkich zbrodni, spustoszenia.

Suski ocenił, że "w wymiarze sprawiedliwości po upadku komunizmu nie było reformy". - Sędziowie stanu wojennego płynnie przeszli w nową rzeczywistość - dodał.

"To jest po prostu stan wojenny w wymiarze sprawiedliwości" W projekcie... czytaj dalej » Przyznał, że to prawda, iż średnia wieku sędziów orzekających w Polsce to 40 lat, ale oświadczył, że "to środowisko się replikowało". - Przychodzili ludzie, można powiedzieć, którzy byli w jakiś sposób związani. Ta korporacja zamknięta nie dokonała samooczyszczenia - ocenił Suski.

"Zrozumcie sobie, jak chcecie"

Suski to jeden z parlamentarzystów, którzy podpisali się pod projektem ustawy.

Pytany, co posłowie PiS mieli na myśli, pisząc w projekcie, iż sędziowie będą karani za wrogość wobec władzy i co to jest "wrogość wobec władzy", zaproponował: - Proszę poczytać ustawę.

- Proszę popatrzeć, jak na politycznych manifestacjach sędziowie razem z podsądnymi występują - kontynuował.



Dopytywany, czy w związku z tym sędziowie deklarujący poparcie dla władzy nie będą karani, odparł: - Czytajcie ustawę. Zrozumcie sobie, jak chcecie.