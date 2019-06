Marek Pęk nowym wicemarszałkiem Senatu. Zastąpi Adama Bielana

Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk został w środę wybrany na wicemarszałka Senatu. Obsadzenie tej funkcji stało się konieczne po tym, gdy Adam Bielan zdobył w majowych wyborach mandat eurodeputowanego. Marek Pęk to syn byłego wieloletniego parlamentarzysty Bogdana Pęka.

Za wyborem Marka Pęka na wicemarszałka głosowało 58 senatorów, nikt nie był przeciw, a 14 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Senatorowie na 81. posiedzeniu wybrali nowego wicemarszałka #Senat.u. Został nim senator @Marek_Pek. pic.twitter.com/zwp0TK3sHn — Senat RP (@PolskiSenat) June 26, 2019

Kim jest Marek Pęk

Marek Pęk urodził się 8 sierpnia 1975 r. w Rzeszowie. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2006 r. - studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni.

W latach 2002-04 był asystentem radców prawnych zarządów spółek, kolejno: Vega w Krakowie, Biprokom Kraków, Biuro Rozwoju Krakowa. Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-14 prowadził firmę Doradztwo Prawne Marek Pęk, a od 2009 do 2015 r. współpracował z kancelarią notarialną prowadzoną przez jego żonę w Krakowie.

Źródło: Senat RP Nowy wicemarszałek Marek Pęk na posiedzeniu Senatu

Pęk jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość i członkiem Rady Politycznej PiS. Senatorem po raz pierwszy został w 2015 roku.

Jest żonaty i ma troje dzieci. Jego ojciec to Bogdan Pęk, w poprzedniej kadencji senator PiS, w przeszłości także europoseł, wieloletni poseł PSL i LPR, znany m.in. z ostrej krytyki prywatyzacji na początku lat 90., a także ze zgłoszenia w 2003 roku ogromnej liczby poprawek do ustawy mającej umożliwić przeprowadzenie dwudniowego referendum europejskiego.

Źródło: Senat RP Marek Pęk i marszałek Senatu Stanisław Karczewski