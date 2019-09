"Zostało dwa i pół tygodnia do wyborów i trzeba tego człowieka schować pod dywan"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Gawkowski: to jest okoliczność, która stanowiłaby...

22.09| Krzysztof Gawkowski z Wiosny ocenił, że "rozsądek wskazuje w tej sytuacji na to, że żadna sytuacja nie wytłumaczy prezesa NIK-u". - Jeżeli jest odpowiedzialność, honor i myślenie o państwie, o tym co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości, to powinniśmy powiedzieć jasno: w najbliższych tygodniach powinniśmy się spodziewać wyjaśnienia tej spawy przez służby, wskazania, jak prokuratura zamierza się (tym - red.) zająć, a jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek dowody, że to, co widzieliśmy na filmie jest prawdą, pan minister, prezes powinien podać się do dymisji - mówił. Dodał, że "to jest okoliczność, która stanowiłaby jakiekolwiek wyjście z tej sprawy".

»