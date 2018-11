Wycieraczki, Stoch i Solidarność. Ambasador w Izraelu z przymrużeniem oka na stulecie

Z okazji obchodów stulecia niepodległości Polski ambasada w Izraelu opublikowała film, na którym w żartobliwy sposób przypomniano polskie osiągnięcia i wynalazki. Pojawia się między innymi spinacz do papieru, samochodowe wycieraczki, ale też dokonania Kamila Stocha i - last but not least - Solidarności. W roli narratora wystąpił ambasador Marek Magierowski.

Życzenia dla Polski. Kapsuła czasu trafi do Centrum Nauki Kopernik Życzenia od... czytaj dalej » - Przykład A to spinacz do papieru. Tak, wynaleźliśmy spinacze do papieru - mówi Magierowski, przedstawiając "innowacje i osiągnięcia, dzięki którym przyczyniliśmy się do rozwoju świata".

Dodaje, że "to jedna z tych rzeczy, których nigdy nie możesz znaleźć, kiedy ich potrzebujesz". - Spróbujcie wymienić kartę w i-Phonie bez porządnego polskiego spinacza - żartuje ambasador.



- Przykład B - wycieraczki samochodowe - kontynuuje wyliczanie. Zauważa przy tym, że "nasi izraelscy przyjaciele mogą być nie do końca obeznani z tym wynalazkiem, ale w Europie wycieraczki są niestety bardzo często używane".

Ambasador wspomina też o wynalezionym przez Polaka wykrywaczu min.

Mówiąc zaś o "najbardziej ekstrawaganckich fryzurach w historii ludzkości", które wynaleźli Polacy, pokazuje Dawida Ben Guriona, urodzonego w Płońsku pierwszego premiera Izraela.

Magierowski opowiada też o osiągnięciach Polaków. Pierwsze to skoki narciarskie. - Tego akurat nie wymyśliliśmy, ale to jedna z dziedzin, w której Polska jest prawdziwym światowym mocarstwem - wskazuje, dodając: - Wygooglujcie hasło "Kamil Stoch".

Na koniec - last but not least - ambasador trzyma w ręku tablet z wyświetlonym logo Solidarności. - Znaleźliśmy też sposób, żeby pozbyć się paskudnego reżimu - mówi.