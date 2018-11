Marek Jakubiak opuszcza klub Kukiz'15

Poseł Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz'15. Decyzję potwierdził w rozmowie z TVN24. Zapowiedział, że więcej informacji przekaże w piątek wieczorem. Paweł Kukiz życzył mu "wszystkiego dobrego" przy zakładaniu partii i zapowiedział, że "nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15".

Informację o tym, że Marek Jakubiak zamierza opuścić klub Kukiz'15 jako pierwsze podało radio RMF FM.

Jakubiak rozważa powołanie nowej partii. "Czy to się Kukizowi podoba, czy nie" Rozważam taką... czytaj dalej » W rozmowie z TVN24 poseł potwierdził informację o swoim odejściu z klubu.

Przed tygodniem klub Kukiz'15 opuścił Jakub Kulesza, który przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Wcześniej z klubu odszedł Adam Andruszkiewicz. Jakubiak na Twitterze życzliwie wyraził się o obu posłach, na co Kukiz zareagował wpisem "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz!".

Kukiz: życzę Jakubiakowi wszystkiego dobrego

Paweł Kukiz, pytany wcześniej o spodziewane odejście Jakubiaka z klubu, powiedział, że o sprawie dowiedział się od osób trzecich. - Rozumiem, że Jakubiak nie mógł się pogodzić z tym, że Kukiz'15 nie będzie partią polityczną i nie będzie pobierał subwencji z budżetu państwa - stwierdził lider ruchu.

"Paweł musi chcieć dać sobie pomóc, a ugrupowanie pójdzie do przodu" To, że Paweł na... czytaj dalej » - Życzę mu wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale muszę powtórzyć, że nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15, czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15 - podkreślił Paweł Kukiz. Dodał, że wiadomość przyjmuje z żalem, ale - jak stwierdził - "Jakubiak wiedział, że wchodzimy (do Sejmu - red.) jako ruch obywatelski, apartyjny, który nie pobiera subwencji". - Nagle go olśniło, że to jest jakaś zła koncepcja - ocenił.

Jakubiak zapowiadał utworzenie partii

Jakubiak, oceniając sytuację ugrupowania Kukiz'15, mówił kilka dni temu że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie, może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji. W "Faktach po Faktach" TVN24 podkreślał, że chciałby, żeby powstała i będzie do tego dążył "partia jako organizm pomocniczy przy stowarzyszeniu Kukiz'15". Zaznaczył, że partie polityczne dostają dziesiątki milionów złotych, a politycy Kukiz'15 muszą za każdym razem prosić swoich zwolenników o wsparcie finansowe.

Po odejściu Jakubiaka z Kukiz'15 klub liczy 27 posłów. Zgodnie z regulaminem Sejmu, klub poselski tworzy co najmniej 15 parlamentarzystów.